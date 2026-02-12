Treno guasto a Milano, associazioni dei consumatori denunciano le condizioni della rete ferroviaria

Federconsumatori e Assoutenti intervengono in merito al guasto del treno a Milano Centrale, che ha causato rallentamenti e disservizi

Oggi nuovi problemi oggi per la circolazione ferroviaria. A causa di un guasto a un treno fermo nei pressi della Stazione di Milano Centrale, la circolazione verso Genova, Bologna e Venezia ha subito rallentamenti fino a 100 minuti, con limitazioni di percorso e pesanti ripercussioni per migliaia di passeggeri.

Intorno alle 9 la situazione ha iniziato a migliorare e i ritardi sono stati via via smaltiti.

Treno guasto a Milano, Federconsumatori: servizio inadeguato e carente

“Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie – ricorda Federconsumatori. – Dall’estate scorsa abbiamo perso il conto: ritardi, cancellazioni, guasti, informazioni insufficienti. I biglietti invece costano sempre tanto”.

“Ormai chi si mette in viaggio sulla rete ferroviaria italiana deve mettere in conto l’alta probabilità di subire disagi di ogni genere. Ma questa non può e non deve diventare la normalità. I passeggeri hanno diritto a un servizio adeguato agli standard che un Paese moderno dovrebbe garantire – afferma l’associazione. – A tutto questo si aggiungono, poi, i disagi ai pendolari causati dal rafforzamento di alcune linee in occasione delle Olimpiadi invernali, che hanno determinato la soppressione di alcune fermate negli orari strategici”.

Per Federconsumatori la situazione è “ormai fuori controllo, gestita in maniera inadeguata. Il ministro – sottolinea – piuttosto che negare il disastro a cui assistiamo da mesi dovrebbe decidersi ad affrontarlo, solo così si potranno individuare soluzioni concrete”.

Assoutenti: non c’è pace per servizio ferroviario

Anche Assoutenti interviene, denunciando le condizioni della circolazione ferroviaria.

“Sul fronte ferroviario non c’è pace in Italia: tra sabotaggi, ordigni sui binari e problemi tecnici la circolazione sta subendo in questi giorni forti ripercussioni a danno di migliaia di passeggeri che si spostano in treno – spiega il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso –. Disservizi come quello odierno sono ancor più pesanti se si considera che avvengono in concomitanza con i giochi olimpici di Milano Cortina, coinvolgendo così non solo i pendolari che si muovono per andare a scuola o a lavoro, ma anche i tanti cittadini che hanno acquistato biglietti per assistere alle competizioni sportive e utilizzano il treno per raggiungere le proprie destinazioni”.

“Ritardi che fanno perdere coincidenze e nei casi più gravi impediscono agli utenti di fruire di servizi già acquistati, creando così danni economici ai cittadini. Per questo, in un momento così importante sul fronte della mobilità, chiediamo il massimo impegno da parte delle società ferroviarie affinché sia garantito il servizio e la sicurezza della rete”, conclude Melluso.