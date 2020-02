Truffe, 8,3 milioni di consumatori hanno subito una frode nel 2019

In tempo di crisi i consumatori tendono naturalmente al risparmio, ma è necessario porre sempre attenzione ai rischi e ai tentativi di truffa che non di rado si accompagnano alle grandi offerte.

Secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato a mUp Research, in occasione del lancio del progetto Spazio Sicurezza, nel 2019 circa 8,3 milioni di individui (il 19% dei rispondenti), ha dichiarato di essere stato vittima di una truffa, online oppure offline.

Le assicurazioni auto e moto, le tariffe di telefonia mobile e fissa, la fornitura di energia elettrica e di gas, i prestiti personali, i conti correnti e le carte elettroniche sono le categorie maggiormente prese di mira dai truffatori.

Al primo posto la telefonia mobile (6%), seguono le carte elettroniche e le utenze luce e gas, ambiti nei quali il 5%degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di frode.

Mentre il 4% dei rispondenti ha subito una truffa sui servizi di telefonia fissa e internet casa. Percentuale più bassa, ma non per questo da sottovalutare, per gli altri settori analizzati: nelle assicurazioni auto e moto, nei conti correnti e nei prestiti personali solo l’1% degli intervistati ha ammesso di essere stato raggirato.

“Oggi è possibile trovare moltissime opportunità di risparmio, ma per goderne appieno bisogna saper riconoscere i rischi così da evitare le truffe”, spiega Mauro Giacobbe, Amministratore delegato di Facile.it. “La buona notizia è che per proteggersi dagli attacchi molto spesso basta applicare alcuni semplici accorgimenti per non cadere in trappola. Per questo motivo abbiamo lanciato il progetto Spazio Sicurezza, una nuova sezione del sito Facile.it che racchiude guide e consigli su come riconoscere i tentativi di raggiro ed evitare brutte sorprese”.