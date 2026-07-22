mercoledì 22 Luglio 2026
Truffe digitali, phishing e frodi con l'IA: MDC ne parlerà domani a “Spaziolibero”, su Rai3

Truffe digitali, phishing e frodi con l'IA: MDC ne parlerà domani a “Spaziolibero”, su Rai3 (foto Pixabay)

Truffe digitali, phishing e frodi con l’IA: MDC ne parlerà domani a “Spaziolibero”, su Rai3

Il presidente del Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Antonio Longo, sarà ospite domani, 23 luglio, a “Spaziolibero” per parlare dell’aumento delle truffe digitali

22 Luglio 2026 Redazione

Il presidente del Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Antonio Longo, sarà ospite domani, 23 luglio, a “Spaziolibero”, rubrica a cura di Rai Parlamento in onda su Rai3, a partire dalle 10:30 circa, per parlare dell’aumento delle truffe digitali, da quelle basate sull’intelligenza artificiale al phishing bancario, e degli strumenti per difendersi.

Truffe digitali, da MDC una Guida per tutelarsi

Le truffe digitali sono uno dei temi in cui si articola “Passepartout, per consumatori intelligenti”, il Progetto finanziato dal MIMIT – Art. 148 – L. 388/2000 – D.D. 12 maggio 2025, nell’ambito del quale MDC ha promosso lo scorso 26 maggio il convegno dal titolo “Difendiamoci dalle frodi”, un evento in collaborazione con il Comune di Cassino, per fare chiarezza sulle tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati.

Nell’ambito dello stesso progetto, MDC  ha realizzato una Guida pratica, pensata come uno strumento chiaro e accessibile per aiutare i cittadini a riconoscere i rischi, proteggersi e sapere come reagire di fronte all’aumento delle truffe online, telefoniche e porta a porta, sempre più spesso potenziate dall’uso dell’intelligenza artificiale.

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