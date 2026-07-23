giovedì 23 Luglio 2026
Truffe, Longo (MDC): "serve costruire cultura della sicurezza per fermare le frodi"

Truffe, Longo (MDC): "serve costruire cultura della sicurezza per fermare le frodi" (Foto di DIDIER PETIT da Pixabay)

Truffe, Longo (MDC): “serve costruire cultura della sicurezza per fermare le frodi”

Il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo, è intervenuto a “Spaziolibero” per parlare della sicurezza online e delle nuove frontiere delle truffe digitali

23 Luglio 2026 Redazione

“La sofisticazione delle truffe non deve scoraggiare i cittadini, ma spingerci a rafforzare la consapevolezza e la prevenzione. Non basta inseguire i truffatori dopo il danno: serve costruire una cultura della sicurezza, capace di proteggere i cittadini più fragili”: è questo uno dei messaggi lanciati dal presidente del Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Antonio Longo, intervenuto oggi, 23 luglio, a “Spaziolibero” rubrica a cura di Rai Parlamento in onda su Rai3 e disponibile on demand su Ray Play, per parlare della sicurezza online e delle nuove frontiere delle truffe digitali.

Le truffe digitali e non sono uno dei temi in cui si articola “Passepartout, per consumatori intelligenti”, il Progetto finanziato dal MIMIT – Art. 148 – L. 388/2000 – D.D. 12 maggio 2025, nell’ambito del quale MDC ha realizzato una Guida pratica, pensata come uno strumento chiaro e accessibile per aiutare i cittadini a riconoscere i rischi, proteggersi e sapere come reagire di fronte all’aumento delle truffe online, telefoniche e porta a porta, sempre più spesso potenziate dall’uso dell’intelligenza artificiale.

La Guida contro le truffe digitali

“Con questa guida vogliamo offrire un supporto pratico e immediato, perché avere le informazioni giuste al momento giusto può fare la differenza – afferma Longo -. Non è questione di ingenuità, ma di strumenti. Anche i raggiri più credibili possono essere evitati adottando semplici regole di prudenza”.

La guida dedica schede pratiche alle principali tipologie di frode: phishing, smishing e vishing, siti web clonati, truffe sentimentali e nuove frodi basate sull’intelligenza artificiale, indicando per ciascun caso i segnali d’allarme, le regole di prevenzione e i comportamenti da adottare per limitare i danni.

La guida “Difendersi dalle frodi” è disponibile gratuitamente sul sito del Movimento Difesa del Cittadino e può essere scaricata da tutti i cittadini interessati al seguente link: https://www.difesadelcittadino.it/wp-content/uploads/2026/03/GUIDA-MDC-alla-truffe-Prog.-Passepartout-AI.pdf

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