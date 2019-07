Turismo, avvio posticipato causa maltempo. 21,5mln di italiani in viaggio

Tutti i meteo annunciano una nuova ondata di calore. Possiamo affermarlo: la stagione estiva è entrata nel vivo e così anche quella del turismo rimandato a causa del maltempo di giugno e inizio luglio.

Il sondaggio sulle vacanze degli italiani, condotto da SWG per Assoturismo Confesercenti su un campione di 1.800 consumatori annuncia che tra la fine di questo mese e agosto saranno 21,5 milioni gli italiani che viaggeranno, anche un po’ più a lungo del solito con una media di 12 giorni.

Il maltempo ha portato ad un accorciamento della stagione: quest’anno solo il 7% ha fatto una vacanza a giugno, mentre si osserva un ritorno a una concentrazione delle vacanze nel mese di agosto, che sarà da ‘bollino nero’.

“Dopo un avvio incerto, a luglio e agosto la domanda turistica ha segnato una leggera ripresa – ha commentato – Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti. – A fine stagione vedremo se sarà stata sufficiente a recuperare un 2019 che, fino a giugno, è stato arido di soddisfazioni. A pesare è stato il meteo, ma come evidente dal sondaggio anche la ripartenza nostri competitor esteri che negli anni scorsi erano stati penalizzati da problemi di sicurezza. Abbiamo bisogno di un piano per rendere più competitivo il nostro sistema turistico: per vincere nella montante competizione internazionale, c’è bisogno di più infrastrutture e del superammortamento per sostenere la riqualificazione delle strutture ricettive”.

Il turismo degli italiani: i risultati del sondaggio

Maltempo a parte, anche i picchi della crisi sono ricordi non troppo lontani sebbene gli effetti sulle vacanze si sentano ancora. Assoturismo SWG prevede per quest’anno una media di spesa di 786 euro, più o meno il livello rilevato lo scorso anno (783 euro) e in aumento rispetto al 2014 di appena il 2,3%: “un dato molto limitato dopo cinque anni. Anche quest’anno, quasi uno su tre (il 30%) tenterà di tenere il budget sotto i 500 euro a persona”, si legge in una nota.

Aumentano le vacanze all’estero, meta scelta per il 36%, pari a oltre 7,7 milioni di viaggiatori. Relativamente all’Europa sono Spagna e Francia, quest’ultima in forte ripresa dopo lo stop dovuto a problemi di sicurezza, i paesi che attraggono maggiormente i nostri turisti. Seguono Grecia, in leggero calo, e Portogallo. Per il turismo extraeuropeo il Sudamerica e i paesi asiatici sembrano essere le destinazioni preferite.

Per quanto riguarda l’Italia, Puglia e Sicilia si confermano ai primi posti, scelte dal 17 e dal 15%; seguono Sardegna, Emilia-Romagna e Campania. Secondo il rapporto questa distribuzione è in sintonia con la prevalenza del mare nelle scelte dei vacanzieri italiani.

E quali sono le strutture preferite? Alberghi e hotel sono al primo posto e raccolgono un terzo (il 30%) delle preferenze. Il 21% sceglierà invece per il soggiorno estivo la casa di proprietà o sarà ospite presso amicio parenti. In calo le case vacanze (15%). Ma c’è anche un 12% che sceglierà il classico B&B.