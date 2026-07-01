Turismo, con la crescita dei voli low cost aumenta la crisi abitativa. L’analisi

Secondo un’analisi di T&E sul traffico aereo dei Paesi a vocazione turistica, l’Irlanda e i Paesi dell’Europa meridionale sono i più colpiti dalla crisi abitativa causata dal turismo aereo. In Italia fino a 220€ di rincari sugli affitti

La crescita del turismo, favorita dall’aumento del traffico aereo low cost sta alimentando una crisi abitativa insostenibile in tutta Europa: è quanto emerso da una nuova analisi che T&E – gruppo indipendente per la decarbonizzazione dei trasporti – ha commissionato a New Economics Foundation (NEF).

Crisi abitativa, l’impatto del turismo aereo

In particolare – secondo l’indagine – in alcune delle destinazioni più gettonate dai turisti, come Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, l’elevata affluenza turistica ha scatenato proteste da parte dei residenti, specialmente nei mesi estivi, in cui è più evidente la carenza di alloggi a prezzi accessibili.

Gli affitti medi annui in Italia, Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo dovrebbero aumentare fino a 250 euro all’anno nei prossimi cinque anni (2026-2031) come effetto dell’incremento del turismo aereo. E a risentire di questi aumenti sarebbero principalmente le famiglie a basso reddito, che non riescono a tenere il passo con i costi degli affitti. In Italia gli affitti costeranno fino a 130 euro in più.

Tuttavia – si legge nell’analisi – “continuano gli investimenti in Ue sul settore aereo. Nonostante la crescente preoccupazione per l’impatto del turismo sulle comunità locali e i rischi climatici per la regione, i governi europei continuano a puntare con decisione sulla crescita trainata dalla mobilità aerea e dal turismo. La Spagna ha stanziato 12,8 miliardi di euro per investimenti aeroportuali, compreso l’ampliamento degli aeroporti di Barcellona e Madrid. Atene sta attualmente realizzando un progetto di ampliamento da 1,3 miliardi di euro per aumentare del 25% la capacità annuale di passeggeri, mentre a Lisbona sono in corso lavori di ampliamento dei terminal”.

“Questo studio dimostra che non possiamo separare le proteste contro il turismo dall’ondata di voli che lo sostiene. Cercare di gestire il sovraffollamento turistico espandendo contemporaneamente gli aeroporti di Dublino, Barcellona o Lisbona è una battaglia persa – afferma Denise Auclair, responsabile della campagna “Travel Smart” di T&E. – Se i governi intendono davvero garantire ai loro cittadini alloggi a prezzi accessibili, e raggiungere gli obiettivi climatici, devono porre immediatamente un freno all’espansione degli aeroporti e riconsiderare le strategie relative al turismo e alla connettività dei trasporti”.

T&E: con aumento del turismo non migliorano le condizioni di lavoro

L’analisi, inoltre, mostra che la crescita del trasporto aereo non si traduce necessariamente in salari migliori per i lavoratori.

Infatti – spiega lo studio – “i Paesi con il maggior volume di arrivi turistici aerei, come Italia, Spagna e Francia, hanno registrato i risultati peggiori in termini di salari reali per i lavoratori del settore turistico, lasciando gli addetti al settore ricettivo locale con retribuzioni in calo mentre il costo della vita sale vertiginosamente. Mentre le grandi imprese si aggiudicano una quota crescente dei profitti legati al pernottamento, generate dai turisti che visitano Spagna, Francia, Grecia e Italia, i lavoratori locali del settore turistico non vedono alcun beneficio nei propri stipendi reali”.

Turismo e crisi abitativa, le raccomandazioni

Alla luce dei dati emersi dall’analisi, T&E raccomanda che la prossima Strategia dell’UE per il turismo sostenibile preveda alcune misure volte a: effettuare una revisione critica degli impatti degli arrivi del turismo aereo internazionale in Europa, tenendo conto degli effetti in settori vitali come l’edilizia abitativa; ridurre gli arrivi aerei internazionali nelle regioni che si avvicinano alla saturazione turistica, anche ponendo fine ai piani di espansione aeroportuale; riconsiderare le strategie relative al turismo e alla connettività dei trasporti, ad esempio dando priorità ai trasporti a basse emissioni di carbonio, come la ferrovia, e migliorando i salari dei lavoratori per sostenere una creazione di valore equa.

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