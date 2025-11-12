Tutela cittadini e famiglie, Convenzione fra Caritas e Lega Consumatori

Caritas e Lega Consumatori hanno firmato una Convenzione per la tutela economica e sociale di cittadini, famiglie e persone fragili

Lega Consumatori e Caritas italiana firmano una convenzione per la tutela economica e sociale di cittadini e famiglie fragili. La sinergia si basa sull’attività dell’associazione, che da sempre ha messo a disposizione sportelli e operatori anche per le famiglie seguite dalla Caritas e in difficoltà economica e sociale.

I problemi quotidiani di famiglie e cittadini

Lega Consumatori metterà a disposizione i propri operatori per aiutare a risolvere le problematiche quotidiane che riguardano fatture, bollette, burocrazia, acquisti online, inadempimenti nei contratti e nei servizi.

Spiegano dall’associazione: “I contratti, le bollette, i reclami, l’ottenimento dei bonus, la trattativa sulla dilazione, la ristrutturazione dei mutui, la verifica delle cartelle esattoriali, il sovraindebitamento, la negoziazione sulle rateizzazioni degli arretrati sono alcuni dei temi che, giornalmente, affrontiamo: le persone si rivolgono a noi perché sono state truffate e non sanno come agire, noi accompagniamo affinché si possano migliorare o risolvere le varie situazioni. È il nostro compito e tutti lo affrontiamo con diligenza e disponibilità. La Convenzione con la Caritas, fortemente voluta dal Presidente Fondatore Pietro Praderi, inorgoglisce ma ci rende consapevoli del nostro ruolo e della grande compito di difesa, specie dei soggetti deboli, che hanno le associazioni dei consumatori. Siamo pronti all’ascolto ed all’azione”.