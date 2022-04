Vacanze e viaggi, Istat: effetto pandemia anche nel 2021

Secondo i dati Istat, nel 2021 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 41,648 milioni, numeri ancora lontani dal periodo pre-pandemia. Timidi segnali di ripresa per le vacanze di 4 o più notti (+25%) e per le vacanze estive

È ancora forte l’impatto della pandemia sulla ripresa della domanda turistica. Secondo il report Istat sulle vacanze in Italia e all’estero, nel 2021 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 41,648 milioni (con 281 milioni e 491mila pernottamenti), prossimi ai livelli del 2020 ma lontani da quelli precedenti alla pandemia del 2019.

L’Istat osserva, però, timidi segnali di ripresa per le vacanze di 4 o più notti (+25%) e per le vacanze estive. Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre sono il 33,9%, contro il 30,9% del 2020.

I viaggi all’estero, invece, pur in ripresa rispetto al primo anno di pandemia (+29%), sono solo il 26% di quelli registrati nel 2019, mentre è stabile la scelta di località italiane (89,3% dei viaggi).

Vacanze, Istat: domanda turistica ancora lontana dai livelli del 2019

Nel 2021 – osserva l’Istat – il turismo dei residenti è ancora fortemente limitato dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. L’anno si chiude, come detto, con un numero di viaggi con pernottamento (41,6 milioni) sostanzialmente stabile rispetto al 2020, ma ancora molto lontano da quello pre-pandemia (-40% rispetto al 2019).

I viaggi all’estero, in particolare, diminuiscono del 74% (87 milioni di notti in meno) e i viaggi in Italia del 32% (41 milioni le notti perse) rispetto ai due anni precedenti. Cresce però la durata media nel confronto con il 2020: le notti trascorse in viaggio sono il 22% in più (281,5 milioni, 30% in meno sul 2019).

Le vacanze sono 38,7 milioni, sostanzialmente stabili rispetto al 2020 (circa il 93% del totale dei viaggi e il 95% delle notti). Prevalgono le vacanze “lunghe”, di 4 o più notti (59% dei viaggi e 85% delle notti), che nel 2021 salgono a 24,5 milioni (+25%; +24% in termini di notti). Le vacanze brevi, invece, non registrano variazioni rispetto al 2020 e rimangono la metà di quelle registrate nel 2019.

Complessivamente, dunque, sono quasi 115 milioni i pernottamenti di vacanza in meno rispetto al 2019 (- 31%).

Rimane, invece, sostanzialmente stabile la media nazionale dei viaggi pro capite (0,7). L’area dove risiede la maggior parte dei turisti è il Nord-ovest (21,3%; 30,3% in termini di provenienza dei viaggi), seguono il Nord-est (18,6% dei turisti e 27,3% dei viaggi) e il Centro (15,5% dei turisti e 24,4% dei viaggi); a distanza il Sud (6,8%, 10,8%) e le Isole (8,3% di turisti; 7,2% di viaggi).

Svago e riposo le principali motivazioni del viaggio

Il 2021 conferma la tendenza a spostarsi principalmente per piacere, svago o riposo (73,1% delle vacanze) e per visite a parenti e amici (25,5%); inoltre le vacanze al mare continuano a essere le preferite dai residenti (57,7% sul totale dei viaggi), raggiungendo per la prima volta una quota elevata anche per l’estero (61% dei viaggi all’estero).

Le restrizioni alle attività fruibili durante le vacanze e l’incertezza dovuta alla situazione sanitaria, invece, continuano a condizionare le scelte. Infatti risultano ancora in forte calo (-70,8% sul 2019) le vacanze dedite esclusivamente a visite al patrimonio culturale, alla partecipazione a eventi e spettacoli e al turismo enogastronomico.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!