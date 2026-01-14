Vaccino Hpv, una prevenzione sottovalutata: coperture basse e troppi falsi miti

Potrebbe evitare quasi tremila morti l’anno per tumori correlati, ma in Italia è ancora poco conosciuto e poco utilizzato, soprattutto tra ragazzi e ragazze più giovani.

Il vaccino contro l’Hpv rappresenta uno degli strumenti più efficaci di prevenzione oncologica oggi disponibili: secondo le stime potrebbe prevenire quasi tremila morti l’anno in Italia legate ai tumori causati dall’infezione. Eppure, nel nostro Paese, la percezione della sua utilità è ancora molto bassa. Sette genitori su dieci ritengono che la vaccinazione non sia davvero efficace e per otto su dieci l’Hpv non è considerato una malattia grave.

Coperture ancora lontane dagli obiettivi

Questa scarsa consapevolezza si riflette direttamente nei dati sulle coperture vaccinali. Solo circa la metà della popolazione target – ragazze e ragazzi sotto i 12 anni – risulta oggi protetta. Numeri ben lontani dall’obiettivo fissato dal Piano nazionale di prevenzione, che punta a raggiungere il 95% di vaccinati entro il 2030.

Durante il convegno “Promuovere la salute, educare alla prevenzione: il ruolo condiviso contro l’Hpv”, tenutosi all’Istituto superiore di sanità, il presidente dell’Iss Rocco Bellantone ha ribadito la necessità di un impegno collettivo. Pediatri, medici di famiglia, genitori, insegnanti e ginecologi sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nel promuovere la vaccinazione, perché la prevenzione, ha sottolineato, è un diritto di tutti.

Paure, disinformazione e ostacoli pratici

A fotografare l’atteggiamento dei genitori è stato il progetto europeo Perch, di cui l’Iss è capofila per l’Italia. Ai dubbi sull’efficacia del vaccino hpv si sommano quelli sulla sicurezza: il 40% degli intervistati dichiara di temere possibili effetti avversi. Non mancano poi difficoltà pratiche, come l’accesso ai centri vaccinali, segnalato dal 70% dei genitori, e una carenza di informazioni: sei su dieci non sanno che il vaccino è gratuito.

I dati del ministero della Salute confermano un quadro disomogeneo: nessuna regione ha raggiunto il 95% di copertura. Si va dal 77% della Lombardia al 23% della Sicilia. Secondo Raffaella Bucciardini, responsabile scientifica del progetto Perch, alla base di questi numeri c’è soprattutto una consapevolezza incompleta sulla pericolosità del virus e sul suo legame con tumori che causano migliaia di morti ogni anno.

La scuola come leva per aumentare le adesioni

Un segnale incoraggiante arriva dall’esperienza pilota della Asl di Taranto, presentata durante l’evento. La somministrazione del vaccino in 29 scuole ha portato a un netto aumento delle coperture: tra le ragazze dall’indice regionale del 57% al 73%, e tra i maschi dal 45% al 67,4%. Un risultato che mostra come informazione e accesso facilitato possano fare la differenza.