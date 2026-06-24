Voli low cost, l’indagine di Altroconsumo: con gli extra il prezzo può quintuplicare

Bagagli, scelta del posto e altri supplementi incidono sul costo finale del biglietto aereo: è quanto emerso da un’indagine di Altroconsumo sui voli low cost Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling e Volotea.

“Negli ultimi anni il modello delle compagnie low cost si è evoluto sempre più verso una logica di “unbundling” – osserva Altroconsumo -: il biglietto include soltanto il trasporto essenziale, mentre tutto il resto viene venduto separatamente. Il risultato è che servizi considerati normali da molti viaggiatori – come portare un trolley, scegliere il posto o imbarcare una valigia – diventano voci aggiuntive che possono trasformare radicalmente il costo finale del viaggio”.

Lo scenario preso in considerazione prevede un passeggero che, oltre alla piccola borsa inclusa nella tariffa base, desidera portare un trolley in cabina, un bagaglio da stiva e scegliere il proprio posto a sedere. I risultati dell’indagine – scrive l’associazione – mostrano che il prezzo finale può crescere mediamente del 200% rispetto alla tariffa iniziale. In alcuni casi l’aumento supera addirittura il 400%. Il volo che sembrava costare poche decine di euro finisce così per costarne quattro o cinque volte tanto.

Pertanto, ” il prezzo mostrato nella prima schermata spesso non dice quale compagnia sia davvero la più economica“.

Low cost, in alcuni casi i servizi aggiuntivi costano più del volo

Secondo l’indagine la compagnia che ha fatto registrare l’incremento massimo più elevato è easyJet. In uno dei casi, un volo Milano Malpensa-Barcellona pubblicizzato a 16 euro è arrivato a costare 82 euro una volta aggiunti trolley, bagaglio da stiva e scelta del posto (+414%). Segue Vueling: un volo Ibiza-Milano Malpensa è passato da 25 a 124 euro, cinque volte il prezzo iniziale.

Anche Wizz Air mostra incrementi molto consistenti. Nel caso della tratta Milano Bergamo-Tirana, il prezzo iniziale di 14 euro è salito fino a 63 euro (+341%). Mentre con Ryanair un volo Cagliari-Milano Bergamo è passato da 18 a 65 euro (+264%), e con Volotea la tratta Milano Bergamo-Olbia è salita da 24 a 64 euro (+167%).

“Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dall’indagine – commenta Altroconsumo – è che, in molti casi, i servizi aggiuntivi costano più del volo stesso“. Ad esempio nel caso di easyJet, sul volo Milano-Barcellona il biglietto costava 16 euro, mentre il solo trolley arrivava a 29 euro. Con Vueling, su una tratta che partiva da 25 euro, il bagaglio da stiva piccolo costava 48 euro, quasi il doppio del volo.

Servizi extra, quali sono le compagnie più convenienti?

Non tutte le compagnie – osserva Altroconsumo – applicano gli stessi livelli tariffari. Per quanto riguarda il trolley in cabina, le più convenienti risultano Ryanair e Volotea, con massimo di 21 euro, contro i 45 euro rilevati con Vueling. Volotea ottiene risultati positivi anche sui bagagli da stiva, con i prezzi massimi più bassi sia per il bagaglio piccolo sia per quello grande.

Vueling, invece, risulta conveniente per la scelta del posto standard, che raggiunge al massimo 14 euro, meno della metà dei 32 euro registrati con Ryanair. Inoltre non applica costi per il check-in in aeroporto, a differenza della compagnia irlandese.

Per quanto riguarda le penali per bagagli fuori misura, la meno onerosa è easyJet, che si ferma a 60 euro contro i 75 euro di Ryanair e Vueling.

Low cost, viaggiare con neonati e bambini

Secondo quanto emerso dall’indagine tutte le compagnie consentono di viaggiare con un bambino fino a due anni in braccio all’adulto accompagnatore, applicando una tariffa fissa che varia generalmente tra 25 e 32 euro per tratta o per volo.

Mentre solo Volotea permette di acquistare un posto separato per il bambino utilizzando un seggiolino omologato. Le altre compagnie la consentono, ma spesso non permettono di completare la procedura direttamente online, obbligando il passeggero a contattare il servizio clienti dopo la prenotazione.

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