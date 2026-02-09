Weekend olimpico, Altroconsumo: crollano i prezzi degli alloggi

A distanza di due mesi dalla rilevazione di dicembre 2025, Altroconsumo rileva che i prezzi degli alloggi per un weekend olimpico di febbraio si sono fortemente ridimensionati

Nel giro di due mesi si sono sgonfiati i prezzi per un weekend olimpico a febbraio (due notti per due persone): è quanto rilevato da Altroconsumo, che aveva già realizzato un’indagine a dicembre 2025. In particolare la rilevazione di fine gennaio 2026 mette in evidenza un calo medio del 30%.

“Evidentemente – osserva Altroconsumo – gli albergatori e i proprietari di case si aspettavano una domanda maggiore e, alla fine, sono stati costretti ad abbassare i prezzi”.

Con il crollo dei prezzi degli alloggi, ora per un fine settimana per due persone che partono da una delle principali città italiane, pernottano due notti e acquistano due biglietti, il costo medio è passato dai 1.874 euro (rilevazione di dicembre 2025) ai 1.103 euro (rilevazione di fine gennaio 2026).

Quanto costa un weekend olimpico

Secondo la rilevazione di Altroconsumo a Cortina si spendono in media poco più di 500 euro per dormire durante un fine settimana olimpico (nell’ultima rilevazione era 2.078 euro) e se si confronta con un normale weekend di gennaio, si paga il 6% in meno, prima era il 261% in più.

In Valtellina, il prezzo medio è di 720 euro, contro i quasi 1.700 euro registrati con la rilevazione di dicembre. Nel periodo dei Giochi si paga il 133% in più rispetto a gennaio 2026.

Per Val di Fiemme e Milano, siamo a 453 euro per la prima e poco sopra i 300 euro per il capolouogo lombardo. Rispetto a un fine settimana del mese precedente si paga rispettivamente il 63% e il 76% in più.

Anche rispetto agli hotel a tre stelle e agli airbnb c’è stato un crollo dei prezzi rispetto alla precedente rilevazione.

A Cortina gli airbnb considerati dall’indagine costano in media 500 euro, nella rilevazione di dicembre superavano i 3.000 euro in entrambi i fine settimana dei Giochi. Costano un po’di più degli hotel.

In Valtellina invece sono gli hotel a risultare più cari e superano gli 800 euro per un weekend, mentre gli Airbnb si fermano poco sotto i 600 euro.

In Val di Fiemme per gli airbnb si deve pagare più di una volta e mezza il costo di un albergo. A Milano gli airbnb risultano più convenienti.

I trasporti sono leggermente più costosi

Secondo l’indagine, rispetto ai prezzi di gennaio non ci sono aumenti di prezzo importanti per un viaggio di A/R. Anche se il costo del biglietto rimane importante.

Ad esempio, il viaggio per due persone da Milano a Cortina costa A/R 216 euro, da Roma a Cortina 338 euro, da Torino 318 euro. La località meno cara da raggiungere da Milano è la stazione di di Tirano in Valtellina il cui viaggio A/R costa 50 euro.