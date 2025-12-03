Wellness: un mercato da 6.800 miliardi destinato a crescere ancora

Crescono wellness real estate, salute mentale, tecnologie per il fitness e turismo del benessere. L’Europa si conferma seconda al mondo e l’Italia mostra un’accelerazione significativa in più settori.

Il mercato mondiale del benessere non è mai stato così florido. Secondo il nuovo report del Global Wellness Institute di Miami, che analizza trend e cifre in 218 Paesi e territori, il settore ha raggiunto il valore record di 6.800 miliardi di dollari e si avvia a toccare i 9.800 miliardi entro il 2029. Si tratta di una crescita costante, alimentata da un cambiamento culturale: il benessere non è più un lusso, ma una priorità trasversale che riguarda salute, casa, stile di vita e viaggio.

In Europa il mercato vale 1.700 miliardi di dollari, con un incremento del 9,3% nell’ultimo anno. Una performance che colloca il continente al secondo posto dopo gli Stati Uniti, confermando la crescente attenzione degli europei verso la qualità della vita e la cura personale.

Wellness real estate e salute mentale guidano l’espansione

Tra i comparti monitorati, quello del mercato immobiliare orientato al wellness registra la crescita più rapida, avanzando a un ritmo del 19,5% annuo. Quartieri progettati per favorire uno stile di vita sano, abitazioni dotate di servizi pensati per la salute, spazi verdi e ambienti dedicati al relax stanno ridisegnando il modo in cui si immagina la casa del futuro. Il trend è forte in tutto il mondo, ma particolarmente evidente in Europa e in Italia, dove la crescita raggiunge il 25%.

Alle sue spalle si colloca il segmento del benessere mentale, che cresce del 12,4% all’anno. Per le nuove generazioni il supporto psicologico, la gestione dell’ansia, la mindfulness e un approccio più equilibrato alla vita quotidiana sono diventati elementi essenziali, contribuendo a trasformare il mental wellness in uno dei pilastri del mercato globale.

I settori in accelerazione: cannabis, meditazione e cura del sonno

Analizzando l’andamento degli ultimi cinque anni emergono alcune aree in espansione particolarmente rapida. I prodotti a base di cannabis registrano un incremento del 26%, trainati da un crescente interesse verso soluzioni naturali per il relax, lo stress e la gestione del dolore. Allo stesso modo, la meditazione e la mindfulness continuano a diffondersi grazie alla popolarità delle app, dei corsi online e delle pratiche di rilassamento, con una crescita del 18,9%. Anche il settore del sonno si amplia, aumentando del 12,6%, spinto dalla diffusione di dispositivi smart, integratori e percorsi dedicati al riposo rigenerante.

Terapie complementari e biohacking: l’incontro tra tradizione e innovazione

Il settore delle terapie complementari è il secondo in ordine di espansione, crescendo del 10,8% annuo. Ayurveda, medicina tradizionale cinese, erbe medicinali, integratori e rimedi per la longevità si affermano accanto a pratiche tecnologiche come la crioterapia, la luce infrarossa e i trattamenti di biohacking. Questo mix tra antiche tradizioni e innovazione hi-tech è ormai presente in palestre, resort e centri benessere di tutto il mondo, segnale di un mercato che evolve sia culturalmente sia tecnologicamente.

Si rafforza anche il comparto delle sorgenti termali e minerali, con una crescita del 10% annuo. La ricerca di esperienze naturali e rigenerative porta molti viaggiatori a scegliere soggiorni detox e percorsi terapeutici basati sulle proprietà delle acque termali.

Attività fisica e tecnologia: il boom del fitness fai da te

L’attività fisica cresce a livello globale, ma lo fa seguendo nuove dinamiche sociali ed economiche. Sempre più persone praticano sport accessibili e poco costosi: dalla corsa alle passeggiate, dai balli in piazza al tai chi nei parchi, fino allo yoga da casa. Parallelamente esplode l’uso di dispositivi elettronici per il fitness: negli ultimi cinque anni il mercato è praticamente raddoppiato, arrivando nel 2024 a sfiorare i 90 miliardi di dollari.

Sport come padel, pickleball, yoga e pilates continuano a guadagnare popolarità, grazie alla loro capacità di unire movimento, socialità e benessere psicofisico.

Turismo del benessere: esperienze personalizzate e rigenerazione

Il turismo wellness conferma la sua crescita, introducendo proposte sempre più personalizzate e orientate alla cura globale della persona. Stanno aumentando i ritiri dedicati a specifiche fasce demografiche o esigenze: percorsi per la menopausa, soggiorni detox senza alcol, programmi per il recupero sportivo e offerte mirate rispettivamente a uomini o donne.

Le Spa stanno evolvendo in centri completi di riequilibrio, con programmi che combinano tecniche anti-stress, ambienti dedicati al sonno, meditazione guidata, massaggi mindfulness con biofeedback, aromaterapia, terapia del suono ed esperienze multisensoriali.

Il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale

L’Italia mantiene una posizione di rilievo nel mercato globale del benessere. È quinta al mondo per valore delle sorgenti termali e acque minerali, con 1,9 miliardi di dollari e una crescita del 14%. Si colloca poi al sesto posto per il mercato delle Spa, che raggiunge i 4,8 miliardi di dollari con un incremento del 4,4%.

Nel settore del wellness aziendale il Paese è ottavo, con un mercato da 1,3 miliardi e una crescita dell’1,8%, mentre nel mental wellness si posiziona al nono posto con 5,65 miliardi di dollari e un +11% negli ultimi cinque anni. L’attività fisica registra una crescita dell’1,9% annuo e raggiunge i 21 miliardi di dollari, collocando l’Italia al sedicesimo posto nel mondo. Ancora più dinamico è il comparto del wellness real estate, che con 3,6 miliardi di dollari e un sorprendente +25% conferma un forte potenziale.

Il turismo del benessere, infine, cresce del 7,8% in un anno, generando un valore di 20 miliardi e portando nel Paese 11,5 milioni di viaggi dedicati al wellness.

Verso un benessere sempre più integrato

Il benessere sta diventando un ecosistema complesso che abbraccia salute, tecnologie, casa, viaggio e prevenzione. I numeri mostrano un settore maturo e in continua evoluzione, alimentato da consumatori sempre più consapevoli e da innovazioni che rendono accessibile ciò che un tempo era considerato esclusivo.

Il futuro del wellness si muove verso un modello integrato, in cui abitazioni progettate per la salute, pratiche olistiche, supporto mentale, turismo rigenerativo e strumenti digitali si intrecciano, contribuendo a ridisegnare il nostro modo di vivere e di prenderci cura di noi stessi.