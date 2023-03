Agroalimentare, il progetto Antea partecipa alla mostra nazionale Agriumbria

Il progetto Antea partecipa alla 54° edizione di Agriumbria.

«Il settore agroalimentare italiano è un settore chiave, nonché pilastro dell’economia nazionale. Attraverso l’innovazione digitale e l’Agricoltura 4.0, il settore agroalimentare rappresenta la via per garantire maggiore competitività a tutta la filiera e maggiore qualità per i consumatori: dalla produzione in campo alla distribuzione, diminuendo il rischio di frodi e alterazioni».

A partire da questo principio, dal 31 marzo al 2 aprile il Movimento Difesa del Cittadino e tutti i partner del Progetto Antea (Codacons, Progeu e AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) parteciperanno alla 54^ Edizione di Agriumbria, Mostra Nazionale Agricoltura, Zootecnia, Alimentazione (www.agriumbria.eu/) che si terrà a Umbriafiere di Bastia Umbra (PG). L’obiettivo è quello di confrontarsi su queste tematiche e proporre soluzioni innovative per promuovere la qualità, la sicurezza e la tutela dei prodotti tipici nella filiera agroalimentare. Verrà affrontato anche il tema della tecnologia blockchain per la tracciabilità della filiera.

Agroalimentare, l’evento del 2 aprile

Appuntamento dunque il 2 aprile con una conferenza nella quale si alterneranno Cristina Rosetti, Responsabile Progetto “Il Cibo è Salute” di MDC-Umbria; Francesca Costabile, project manager MDC, che presenterà i principi che hanno ispirato e guidato il progetto Antea; Marco Fratoddi, giornalista esperto ambientalista, con una relazione su “Sicurezza e qualità nella filiera agroalimentare”; Marco Vitale, CEO Foodchain, il cui intervento si incentrerà sulla “tecnologia blockchain per la tracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare”; Vincenzo Vizioli, esperto AIAB Perugia che affronterà il tema delle “fasi della filiera di produzione dei prodotti alimentari”. Il Codacons presenterà delle videopillole sul tema mentre la chiusura della conferenza sarà riservata ad Antonio Longo, presidente nazionale MDC.

Il progetto Antea

Il progetto Antea, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nasce dall’esigenza di contrastare la contraffazione dei prodotti alimentari e, nel contempo, di tutelare e valorizzare l’agrifood italiano, anche attraverso il tracciamento dei prodotti lungo tutta la catena produttiva e l’uso della tecnologia.

L’obiettivo è dunque quello di contribuire ad accrescere la consapevolezza dei consumatori rispetto alle tematiche della sicurezza alimentare e della trasparenza, e al tempo stesso di tutelare e valorizzare il settore dell’agrifood italiano e del made in Italy.

Per arrivare a questo risultato, sono tre le strade indicate: sviluppare la tecnologia blockchain nel settore agroalimentare, grazie alla quale tracciare i prodotti lungo tutta la catena produttiva, per garantirne sicurezza e veridicità delle informazioni (scritte dunque immodificabili); realizzare attività pilota per consentire l’applicazione della tecnologia alla tracciabilità delle filiere produttive, anche grazie alla collaborazione e al contributo delle aziende agricole (che iscrivendosi all’app possono dare un valore aggiunto anche alla propria attività); svolgere conferenze regionali su educazione e sicurezza alimentare, tutela del consumatore, con in coinvolgimento di Mdc, AIAB, Progeu, Codacons e di professionisti del settore.

Le tecnologie applicate all’agroalimentare, evidenzia il progetto, rappresentano una importante innovazione sociale e permettono di avere più trasparenza attraverso informazioni chiare e sicure su tipologie e origine dei prodotti; permettono di combattere la contraffazione, garantendo al consumatore finale l’affidabilità della produzione; di avere accesso, in tempo reale, a tutti i dati della filiera di produzione, grazie alla tracciabilità; in ultima analisi di aumentare la fiducia dei consumatori.

