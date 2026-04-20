Alimentari, con il caro carburante rincarano i prodotti freschi

Caro carburante e crisi in Medio Oriente hanno già fatto salire i prezzi dei prodotti alimentari, soprattutto di quelli freschi trasportati su gomma. Il monitoraggio di Assoutenti sui prezzi del cibo. Carburanti oggi in calo, Codacons: ribassi insufficienti

Presto la crisi legata alla situazione in Medio Oriente e alle continue tensioni sull’irrisolta situazione nello Stretto di Hormuz si riverseranno sui prezzi degli alimentari. Anzi, il caro carburante si fa già sentire, con una serie di rincari sui prodotti alimentari freschi che viaggiano su gomma e risentono dunque dell’andamento dei prezzi del trasporto, legato al caro gasolio. Oltre al cibo, rialzi ci sono già sui biglietti aerei nazionali.

Assoutenti ha realizzato uno studio sulla base dei dati Istat per capire quali beni siano stati più colpiti dai rincari dei listini alla pompa legati alla situazione in Medio oriente.

Spiega il presidente dell’associazione Gabriele Melluso: “Sui prezzi del comparto alimentare sta incidendo l’escalation dei carburanti che ha aggravato i costi di trasporto specie per i prodotti freschi che vengono trasportati su gomma lungo la Penisola. Per questo il governo deve prorogare fino a fine emergenza il taglio delle accise su benzina e gasolio e al tempo stesso vigilare con la massima attenzione su speculazioni o andamenti anomali dei listini”.

I rincari sugli alimentari (e non solo)

Guardando solo ai prodotti alimentari, diversi sono i rincari segnalati da Assoutenti. Nell’ultimo mese le melanzane registrano il più forte rialzo dei prezzi al dettaglio, salendo in media del +21,5% su anno. Al secondo posto si piazzano i piselli, che aumentano del +19,6%, seguiti dai frutti a bacche come mirtilli, lamponi, more, ribes, che salgono del +16,3%. Le zucchine rincarano del +11,1% su anno, i limoni del +10,8%, le fragole del +10,4%, i legumi del +9,9%, i pomodori del +9%.

A essere interessati dai rincari anche i carciofi (+8,8%), le uova (+8,5%), la carne bovina (+8,4%), quella ovina (+7,2%), cavolfiori e broccoli (+7,2%), agrumi (+6,6%), peperoni (+6,4%).

Fra i prodotti non alimentari, pesanti rincari ci sono sui gioielli, i cui prezzi nell’ultimo mese salgono in media del +33,5% su anno sulla scia delle quotazioni dell’oro, mentre i voli nazionali, per l’effetto combinato della Pasqua e dell’aumento del jet-fuel, aumentano del +12,6%, +6% i biglietti dei voli europei.

Carburanti in discesa ma…

Nel frattempo la giornata si è aperta oggi con i carburanti in discesa, anche se già questa mattina, spiega Staffetta quotidiana, “si riversano sui mercati petroliferi i nuovi segnali di tensione arrivati nel fine settimana”.

Oggi dunque i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a venerdì: benzina self service sulla rete stradale a 1,758 euro/litro e gasolio a 2,103 euro/litro; Gpl a 0,795 euro/litro e metano a 1,582 euro/kg. In autostrada, la benzina self è a 1,791 euro, il diesel a 2,141 euro, il Gpl a 0,900 euro e il metano a 1,598 euro.

Per il Codacons i ribassi dei listini dei carburanti alla pompa sono “del tutto insufficienti” e dimostrano le asimmetrie del mercato e la doppia velocità dei prezzi dei carburanti. Il gasolio scende in media del 3,7% rispetto al 9 aprile, data a partire dalla quale sono iniziati i ribassi alla pompa, mentre per la benzina la riduzione è ancora più contenuta, e si attesta all’1,9%, con il prezzo.

In termini di spesa, il risparmio su un pieno di gasolio è oggi pari in media a 4 euro rispetto ai listini dello scorso 9 aprile, mentre su un pieno di benzina la spesa scende di 1,7 euro. La discesa dei listini, spiega il Codacons, risulta più lenta rispetto all’andamento del petrolio e questo fenomeno “costa milioni di euro al giorno agli automobilisti italiani e aggrava i costi di trasporto per una moltitudine di prodotti”.