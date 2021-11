Alimentazione e Covid, il 15 novembre la Giornata della Nutrizione CREA

“Alimentazione e COVID” è il tema della quarta Giornata della Nutrizione, organizzata dal CREA Alimenti e Nutrizione. L’appuntamento con il webinar è per lunedì 15 novembre, dalle 9.30 alle 13.30.

Tante le domande a cui i ricercatori risponderanno, facendo chiarezza sui luoghi comuni e la tanta disinformazione in circolazione su questo tema.

Un’alimentazione corretta può aiutare a proteggerci nel decorso della malattia? Perché i soggetti obesi o affetti da malattie metaboliche sono più esposti alla forma grave mentre ragazzi e atleti lo sono molto meno? E come e quanto il lockdown e lo smart working hanno modificato la nostra dieta, il nostro stile di vita?

La Giornata sarà dedicata anche ad un altro fenomeno, molto diffuso durante questa emergenza sanitaria, quello delle fake news. Gli studiosi CREA ne hanno raccolto un significativo campionario che sarà vagliato e illustrato caso per caso. Tra le notizie più bizzarre quella che consiglia di “bere acqua calda perché il virus morirebbe sopra i 27 gradi”.

Giornata della Nutrizione, il programma

Durante il webinar, dunque, si parlerà di varie tematiche legate all’alimentazione e alla salute:

Nutrizione e immunità , un piccolo viaggio alla scoperta di come le scelte alimentari possano influire sulla risposta immunitaria e sul microbiota intestinale, con inevitabili ripercussioni, anche importanti, sul nostro stato di salute.

, un piccolo viaggio alla scoperta di come le scelte alimentari possano influire sulla risposta immunitaria e sul microbiota intestinale, con inevitabili ripercussioni, anche importanti, sul nostro stato di salute. COVID 19 e composizione corporea , attraverso l’analisi dei i dati presenti in letteratura, emerge l’importanza della valutazione dello stato di nutrizione come punto critico nella prevenzione nonché nella risposta individuale a infezioni e terapie.

, attraverso l’analisi dei i dati presenti in letteratura, emerge l’importanza della valutazione dello stato di nutrizione come punto critico nella prevenzione nonché nella risposta individuale a infezioni e terapie. Integratori alimentari in tempo di COVID , per comprendere se e quali di questi prodotti possono davvero essere utili.

, per comprendere se e quali di questi prodotti possono davvero essere utili. Fake news, per evidenziare, attraverso numerosi esempi, da una parte la portata allarmante di questa vera e propria “infodemia”, dall’altra come Istituzioni e autorità sanitarie stiano cercando di contrastare il fenomeno grazie ad una costante attività di informazione ed educazione.

“La Giornata della Nutrizione, arrivata alla sua IV edizione, sta diventando una piacevole consuetudine – commenta Fausta Natella, ricercatrice CREA Alimenti e Nutrizione e ideatrice dell’evento -. È un modo per disseminare le nostre attività di ricerca in modo semplice, aprendo le porte, per ora solo virtualmente del nostro Ente”.