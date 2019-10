Alimentazione sana per un mondo a fame zero. Ma troppo cibo va ancora perso

Un’alimentazione sana per un mondo a fame zero, dice la Fao lanciando la Giornata mondiale dell’alimentazione di quest’anno. E rinnova l’impegno a un obiettivo di certo ancora lontano, se si considera che 820 milioni di persone soffrono la fame nel mondo e al tempo stesso sta diventando una pandemia la diffusione dell’obesità. La Giornata è dunque un richiamo a un’alimentazione migliore basata su un cibo nutriente e accessibile a tutti.

🤔Have you ever thought of the amount of food that is produced but never reaches our plates?

😱And why do we throw away so much food?

🥕Reducing #foodloss & #foodwaste is a GLOBAL issue.

📕Check our new #SOFA2019 Report to see what each of us can do👉https://t.co/g3kisRDAtl pic.twitter.com/yfgT70Agu2

— FAO (@FAO) October 14, 2019