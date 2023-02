Allergeni, Bonduelle richiama minestrone per la presenza di sedano

Continuano i richiami alimentari per la presenza di allergeni. Bonduelle ha richiamato diversi lotti di minestrone ricco con passato surgelato per la presenza di sedano non dichiarato in etichetta

Continuano i richiami alimentari per il rischio provocato dalla possibile presenza di allergeni.

Bonduelle ha richiamato il Minestrone ricco con passato surgelato prodotto da Bonduelle Europe Long Life nello stabilimento di Chaussé de Brunehaut, a Estrée-Mons, in Francia, per la presenza di sedano non dichiarato in etichetta.

Il richiamo riguarda 37 lotti di produzione (vedi foto) del minestrone ricco con passato surgelato venduto in buste da 750 grammi con la data di scadenza compresa da 09/23 a 11/24. Il motivo del richiamo è la presenza di un allergene, il sedano, non dichiarato in etichetta. L’avvertenza è di non consumare il prodotto in caso di allergia al sedano.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!