Altroconsumo analizza le passate di pomodoro, ottimi i risultati

Altroconsumo ha indagato la qualità di 28 conserve, in particolare 8 passate e 20 polpe di pomodoro, rilevando ottimi risultati. Del campione è stata testata la qualità della materia prima – rapporto degli zuccheri, residuo ottico (per le passate) e residuo secco (per le polpe), pH, acido lattico – risultata di ottimo o buon livello in tutte le conserve.

Altroconsumo ha stilato anche una classifica delle migliori passate di pomodoro e delle migliori polpe. Per quanto riguarda le prime, in cima alla classifica di Altroconsumo troviamo “MUTTI Passata di pomodoro 700 g e ALCE NERO Passata di pomodoro Bio 500 g”. Mentre per quanto riguarda le polpe di pomodoro, troviamo “ESSELUNGA Polpa di pomodoro 3 x 400 g al primo posto”.

Passate e polpe di pomodoro, igiene eccellente

Anche l’igiene, valutata attraverso la ricerca di muffe e l’esame che verifica la presenza di impurità (filth test), ha avuto nel complesso esito eccellente.

Riguardo ai pesticidi, su più di 400 sostanze ricercate nell’analisi, in solo 4 prodotti ne è stata rilevata una presenza irrisoria. Il sale, dal momento che si tratta di cibi da dover cucinare e condire – afferma Altroconsumo – non è considerato un ingrediente essenziale. Infatti, non è aggiunto nel 50% delle polpe e nel 25% delle passate che fanno parte dell’indagine.

Nessuna traccia di acqua aggiunta nelle passate, di norma vietata ma consentita nelle polpe. In queste ultime Altroconsumo ha verificato anche il peso sgocciolato del pomodoro, che non deve risultare inferiore al 50% del peso totale: tutte le polpe dell’indagine rientrano negli standard.

Lo stesso vale per le etichette: in particolare sono state premiate quelle che non solo rispettano i termini di legge, ma aggiungono altre informazioni facoltative utili, come ad esempio le indicazioni di utilizzo e la durata del prodotto dopo l’apertura.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!