Parte la campagna europea rivolta all’azienda Lidl, per chiedere un impegno maggiore per la tutela del benessere dei polli allevati per la loro carne

Animal Equality: da Lidl nessun impegno concreto per i polli coinvolti nella filiera (Fonte immagine: Pixabay)

Animal Equality e altre 10 organizzazioni europee per la protezione degli animali chiedono a Lidl di impegnarsi a contribuire ad una maggiore tutela del benessere dei polli allevati per la loro carne e a ridurne le sofferenze.

Sono centinaia, infatti, le aziende in tutto il mondo che si sono già impegnate a mettere fine a questo problema adottando pubblicamente lo “European Chicken Commitment”, volto a migliorare gli standard del benessere animale negli allevamenti di polli.

Benessere dei polli, la denuncia di Animal Equality

“Come dimostrano numerose inchieste – tra cui anche quelle recenti condotte da Animal Equality proprio in Italia – i polli allevati per la loro carne sono gli animali terrestri più maltrattati del pianeta. Questi animali infatti sono stati geneticamente modificati perché il loro corpo cresca a dismisura in pochissimo tempo”, denuncia l’Organizzazione.

Una “scellerata politica dei produttori e delle aziende del settore alimentare che causa in questi delicati animali attacchi cardiaci, insufficienza respiratoria, malattie congenite e condizioni croniche come la deformità nelle zampe“.

“A causa di questa condizione, i polli a rapido accrescimento soffrono anche di malattie congenite – spiega Animal Equality – come la miopatia white-striping, un fenomeno che danneggia anche la carne come prodotto per quei consumatori che ancora mangiano carne e derivati e che comporta un peggioramento del valore nutrizionale del petto, che si compone di meno proteine e più grassi. Oltre ai maltrattamenti animali, quindi, potrebbero esserci anche elementi relativi alla salute umana e alla tipologia di prodotto che viene proposto ai consumatori”.

Un’inchiesta diffusa dall’Organizzazione a luglio 2022, realizzata all’interno di un allevamento di proprietà di uno dei maggiori produttori di polli a rapido accrescimento in Italia, ha rivelato l’alto tasso di mortalità e le pessime condizioni igienico-sanitarie presenti all’interno dell’allevamento di polli, dove sono stati riscontrati anche animali gravemente feriti e cadaveri abbandonati nelle celle frigorifere.

“I polli a rapido accrescimento sono prigionieri del loro stesso corpo, ma come se non bastasse la loro sofferenza negli allevamenti è aggravata dalle condizioni in cui sono costretti a sopravvivere – afferma Ombretta Alessandrini, Campaigns Coordinator di Animal Equality Italia – Dal momento che la lettiera su cui camminano non viene mai cambiata, questi animali posano le loro zampe 24 ore su 24 sui propri escrementi e sulle deiezioni dei compagni causando ustioni e perdita di piumaggio, mentre l’alta concentrazione di ammoniaca nell’aria provoca ai polli gravi problemi respiratori”.

Inoltre “l’uso massiccio di antibiotici, che si rende necessario per limitare i danni su questi animali negli allevamenti, provoca un aumento dell’antibiotico resistenza, uno dei più grandi pericoli per la salute di tutti su scala globale – prosegue Alessandrini. – Gli individui che sopravvivono a questa vita miserabile sono comunque destinati al macello a sole 7 settimane dalla nascita, quando sono di fatto dei pulcini troppo cresciuti”.

Lo European Chicken Commitment

Per affrontare questi problemi, dunque, oltre 20 grandi organizzazioni per la protezione degli animali chiedono a Lidl di aderire allo European Chicken Commitment, attraverso cui le aziende della GDO si impegnano a implementare e a rispettare gli standard volti a ridurre drasticamente le sofferenze dei polli.

Lo European Chicken Commitment, già sottoscritto da Lidl Francia e – come detto – da alcune grandi aziende in Italia, prevede interventi specifici per ridurre le sofferenze dei polli utilizzati nell’industria alimentare, tra cui il passaggio dall’allevamento di razze a crescita rapida a razze a crescita lenta con maggiori indicatori di benessere animale.