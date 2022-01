Anno nuovo, i buoni propositi ricominciano dal cibo

La lista dei buoni propositi per l’anno nuovo ricomincia… dal cibo, come spesso accade a gennaio

Buoni propositi per l'anno nuovo, ancora cibo in tendenza

Cibo, alimentazione sana, più sport, attenzione al benessere e alla salute. La lista dei buoni propositi per l’anno nuovo (per chi la fa) ha sempre qualche voce che tende a ripetersi di anno in anno. Più attenzione al cibo è un classico, considerato che a gennaio si esce da un periodo di leccornie, golosità ma anche di strappi alimentari di ogni tipo.

L’alimentazione è ormai un mantra. L’idea di iscriversi in palestra c’è sempre, la sua applicazione pratica è invece molto personale. L’attenzione al benessere è un imperativo che spazia da chi insegue nuovi stili di vita a chi vorrebbe solo stare un po’ meglio in salute e un po’ più sereno con la bilancia. I buoni propositi per l’anno nuovo, comunque, spesso iniziano dal cibo. E così una fra le tante indagini fatte per l’avvio del 2022 dice che quasi un terzo degli italiani desidera avere un’alimentazione più bilanciata. Quasi sei su dieci vorrebbero migliorare le proprie doti in cucina per “coccolare” familiari e amici.

I buoni propositi in cucina

Sono due fra i buoni propositi degli italiani per il 2022, tendenza cibo, che emergono dall’indagine di HelloFresh realizzata dall’istituto di ricerca Censuswide. HelloFresh è un servizio di box ricette a domicilio lanciato da metà ottobre in Italia, che offre un menù settimanale personalizzato e invia a casa la box di ricette, con tutti gli ingredienti pre-porzionati e le schede di preparazione.

Per la maggioranza degli intervistati (il 45%) il nuovo corso del 2022 parte dalla voglia di convivialità e dal desiderio di spendere più tempo con le persone care.

«Non ci sono dubbi che, per gli Italiani, dedicarsi a chi si ama passa anche da piccoli gesti. Il 59% degli intervistati dichiara di voler migliorare le proprie abilità culinarie proprio per poter coccolare la famiglia o gli amici con un piatto preparato con le proprie mani in occasione dei pranzi domenicali. Infatti, secondo il 56% dei rispondenti, non c’è nulla che renda l’atmosfera più rilassata che condividere un pasto preparato a casa».

La ricerca di un’alimentazione più sana

Il cambiamento parte dalla cucina, secondo questo approccio. E così fra i buoni propositi del nuovo anno c’è anche quello di fare attenzione al cibo che si porta in tavola. Il 31% degli italiani esprime il desiderio (in realtà da tradizione) di avere un’alimentazione più bilanciata nonostante stile di vita e corse quotidiane.

«Dai dati emerge anche come gli italiani siano sempre più attenti a cosa mettono nel piatto; non stupisce quindi che il 48% ponga in cima ai benefici di una cena preparata a casa proprio la possibilità di scegliere con cura ogni ingrediente, con un occhio di riguardo alla salute».

Gli ostacoli che si incontrano in cucina sono la mancanza di tempo (per il 34%), di organizzazione (per il 24%) e di ispirazione (per il 21%).

Quattro italiani su dieci ammettono di cucinare sempre le stesse ricette per mancanza di tempo o di ispirazione, anche nel fare la spesa. Non manca però la voglia novità e la ricerca di nuovi sapori e ricette innovative.

E allora? Non resta che confrontare la lista dei buoni propositi del nuovo anno con la propria dispensa. Qualche ispirazione arriverà – magari per cambiare la lista della spesa e inserirci più frutta e verdura.