Benessere dei polli, Fileni si impegna a rispettare i migliori standard

Fileni si impegna a rispettare migliori standard di benessere dei polli. Il gruppo, leader in Italia nella produzione di carni avicole, è la prima azienda italiana che si impegna a rispettare i criteri dello European Chicken Commitment (ECC) per tutta la sua produzione biologica e all’aperto e per il 20% di quella convenzionale.

Fileni si impegna infatti ad allevare solo razze a lento accrescimento in tutti gli allevamenti bio e all’aperto entro il 2022. Convertirà inoltre ai critersi dell’ECC il 37% degli animali allevati entro il 2026.

Benessere dei polli, i criteri dello European Chicken Commitment

Lo European Chicken Commitment (ECC) è un insieme di criteri concordati a livello europeo dalle principali ONG che si occupano di benessere animale, per incoraggiare le aziende alimentari a migliorare gli standard di allevamento dei polli da carne.

Questa richiesta chiede alle aziende di affrontare, entro al più tardi il 2026, tematiche cruciali per il benessere dei polli, a partire dall’uso di razze a più lento accrescimento, dalla riduzione delle densità di allevamento e dall’impiego di sistemi di stordimento efficaci prima della macellazione. Gli standard dell’ECC prevedono fra l’altro il rispetto di tutte le leggi e regolamentazioni di benessere animale vigenti nell’Unione Europea, indipendentemente dal paese di allevamento degli animali, il miglioramento degli standard ambientali degli allevamenti, l’abbandono dello stordimento elettrico.

Gli impegni di Fileni per il benessere dei polli seguono anche la collaborazione con CIWF (Compassion in World Farming).

Fileni è così «la prima azienda italiana – informa una nota – a pubblicare una policy pubblica che include impegni specifici per il benessere dei polli in linea con quelli previsti dall’ECC ed è il primo grande produttore di avicoli a dichiarare pubblicamente la propria disponibilità a collaborare con i propri clienti al fine di sviluppare filiere che siano in linea con i criteri dell’ECC».

Benessere dei polli, gli impegni di Fileni

Nello specifico, infatti, il Gruppo Fileni si è impegnato a raggiungere una serie di obiettivi. Fra questi, entro il 2022 il 100% delle filiere biologiche e all’aperto per i brand di proprietà e per tutti i marchi venduti con private label o alla ristorazione rispetteranno i parametri dell’ECC. Entro il 2026, il 37% degli animali allevati da Fileni saranno in linea con gli standard dell’ECC. Entro al più tardi il 2026, per le linee convenzionali, Fileni si impegna a fornire a tutti i clienti che ne faranno richiesta prodotti conformi agli standard ECC.

Fileni si impegna a collaborare con i clienti interessati per elaborare soluzioni di filiera che consentano il raggiungimento degli standard ECC in un numero sempre maggiore di allevamenti. A partire dal 2022 tutti i nuovi capannoni che saranno costruiti dal gruppo verranno progettati con la potenzialità di accasare polli secondo gli standard dell’ECC.

«Ci congratuliamo con Fileni per il loro fondamentale passo avanti a favore del benessere dei polli allevati nel nostro Paese – dice Elisa Bianco, responsabile settore alimentare di Ciwf in Italia – e speriamo che, così come fatto in Francia, anche in Italia sia presto disponibile un’etichettatura secondo il metodo di allevamento che permetta di garantire ai consumatori informazioni semplici e trasparenti. Come già sta succedendo in altri Paesi, continueremo a collaborare con tutto il settore alimentare perché l’esempio di Fileni possa essere seguito da sempre più realtà».

I consumatori e l’attenzione al benessere degli animali

L’attenzione dei consumatori verso il benessere degli animali da allevamento è in crescita da tempo. Come ricorda il Ciwf, grazie anche alla sensibilità dei consumatori «le etichette sui prodotti di origine animale che riportano claim evocativi del benessere animale hanno avuto una grande diffusione nel mercato italiano, ma non sempre sono chiare e talvolta possono essere addirittura fuorvianti per i consumatori».

Al tempo stesso manca ancora in Italia «un sistema di etichettatura secondo il metodo di allevamento che permetta ai consumatori di distinguere facilmente i prodotti che provengono da polli allevati con gli standard più elevati dell’ECC, che rischiano così di confondersi con quelli da allevamenti intensivi convenzionali».

La richiesta di un’etichetta secondo il metodo di allevamento del resto è stata avanzata da tempo. Come hanno evidenziato Ciwf e Legambiente nella proposta di etichettatura secondo il metodo di allevamento per le mucche da latte, ad esempio, le etichette spesso catturano i consumatori con verdi pascoli e animali liberi su prati lussureggianti ma molte di queste sono in realtà fuorvianti o comunque poco chiare. Mentre a fine ottobre una coalizione di associazioni ambientaliste, animaliste e dei consumatori ha lanciato una “alleanza” per fermare l’etichettatura su base volontaria del benessere animale così come prevista ad oggi, che risulterebbe fuorviante.