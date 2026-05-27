Buono e bio in festa, appuntamento a Roma il 6 e 7 giugno

Buono e bio in festa, è conto alla rovescia per il fine settimana del 6 e 7 giugno, quando Comune di Roma, FederBio e Slow Food Italia porteranno nella Capitale due giorni dedicati all’agroecologia, al cibo bio e di qualità, al ruolo delle città nella transizione alimentare. “L’evento nazionale per chi sceglie l’ambiente quando fa la spesa”, recita lo slogan del sito dedicato all’evento.

Buono e bio in festa a Roma

Arriva dunque a Roma Buono e bio in festa: il 6 e 7 giugno, l’Orto Botanico ospiterà due giornate di incontri, mercato, laboratori e attività dedicate al cibo buono e bio aperte al pubblico e promosse da FederBio, Slow Food Italia e Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, in collaborazione con Sapienza Università di Roma e la Mountain Partnership della FAO.

Ci saranno eventi aperti a istituzioni, esperti, produttori agricoli e cittadini per riflettere su come le politiche alimentari possano incidere sul benessere delle persone, orientare scelte di consumo più consapevoli, ricostruire il rapporto tra centri urbani e aree interne e immaginare nuove modalità di produzione, vendita e accesso al cibo.

Fra i temi al centro dell’edizione 2026 ci saranno le nuove alleanze tra città e aree interne, il rapporto tra alimentazione, salute e dieta mediterranea, il futuro della ristorazione scolastica e collettiva, la giustizia nella filiera agroalimentare, il ruolo delle donne nella transizione agroecologica e le sfide delle food policy urbane per garantire un accesso più equo al cibo sano, giusto e biologico.

Talk e iniziative

Accanto ai confronti istituzionali troveranno spazio esperienze provenienti dai territori, dai biodistretti ai mercati contadini, dalle reti locali alle amministrazioni impegnate nelle politiche del cibo, che raccontano nuove forme di collaborazione tra comunità, produttori e città. Ad animare il programma saranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni del settore, tra cui Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Roma Capitale, Luigi D’Eramo, Sottosegretario Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Camilla Laureti, Europarlamentare e rapporteur del Parlamento Europeo sul regolamento biologico, Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio, Barbara Nappini, Presidente Slow Food Italia e Yvan Sagnet, Presidente associazione No Cap, Giorgio Grussu, Project coordinator Mountain Partnership Secretariat FAO, Gennaro Giudetti, operatore ONU nei territori di Gaza, insieme a esperti, amministratori, imprenditrici agricole, produttrici, ricercatori e realtà impegnate nella costruzione di nuovi modelli agroalimentari.

Oltre ai talk, il Villaggio del Bio di FederBio e il Mercato della Terra di Slow Food Lazio ospiteranno produttori e trasformatori provenienti da tutta Italia: aziende agricole, realtà artigianali, biologiche e biodinamiche, organizzazioni nazionali della filiera bio e Presìdi Slow Food. Per tutta la manifestazione ci sarà il Baby Bio Park con attività per bambini e famiglie, giochi educativi, laboratori e percorsi dedicati alla scoperta del cibo, della stagionalità e del lavoro agricolo.