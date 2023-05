Settimana del bio, dal 22 al 27 maggio degustazioni nei supermercati

Dal 22 al 27 maggio ci sarà la prima edizione della Settimana del bio, con degustazioni e materiale informativo in decine di negozi Carrefour, Coop Italia, NaturaSì e PAM Panorama

Arriva la Settimana del bio. E nei negozi aderenti porterà degustazioni guidate e occasioni di assaggio dei prodotti biologici, dallo yogurt alle confetture, dai succhi di frutta ai biscotti. Dal 22 al 27 maggio si svolgerà la prima edizione della Settimana del biologico, iniziativa nazionale di promozione del biologico organizzata da AssoBio di concerto con FederBio, ISMEA e FIPE Federazione italiana dei Pubblici Esercizi. La Settimana, insieme all’Organic Food Conference, è realizzata nell’ambito della campagna Being Organic in Eu.

La Settimana del bio, i negozi coinvolti

La Settimana del bio, quest’anno al debutto, vedrà il coinvolgimento di quattro catene della GDO socie AssoBio: Carrefour, COOP Italia, NaturaSì e PAM Panorama e la presenza di attività promozionali in oltre 40 punti vendita in tutta Italia. L’iniziativa prevede una campagna di comunicazione nazionale, eventi nella ristorazione e corner espositivi con degustazioni guidate in collaborazione con le aziende Alce Nero, Conapi, Cerreto, Terre e Tradizioni, BioToBio, socie AssoBio.

Obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare i consumatori, promuovere la conoscenza dei valori e della cultura del biologico, proprio là dove il grande pubblico effettua le scelte di consumo: distribuzione organizzata e ristorazione commerciale.

«La campagna è solo alla prima edizione – dichiara Roberto Zanoni, Presidente di AssoBio -. Negli anni a venire vorremmo che diventasse un appuntamento fisso nel calendario del nostro settore coinvolgendo sempre più attori, pubblici e privati. Oggi più che mai i cittadini, adulti e giovani, giocano un ruolo molto attivo nella scelta dei prodotti. Un consumatore informato è un consumatore consapevole, ed è in grado di fare scelte migliori e più responsabili. Ci auguriamo che questa settimana, oltre a far apprezzare e gustare la bontà di un prodotto certificato bio, sicuro, salutare, rispettoso dell’ambiente, permetta di imparare a riconoscere e leggere le etichette bio facendo scelte etiche, trasparenti e consapevoli».

Le altre iniziative sul biologico

Nel corso della Settimana ci saranno poi altri eventi sul bio: il primo appuntamento Organic Food Conference 2023, Convegno internazionale organizzato da IFOAM Organics Europe, si svolgerà il 22 e 23 maggio a Sansepolcro, presso la sede di Aboca; il 26 maggio ci sarà la presentazione della prima indagine qualitativa interamente dedicata al posizionamento e alle prospettive dei consumi Bio nel “Fuori casa”, partendo dai risultati di un’analisi campionaria svolta da Ismea in collaborazione con Fipe-Confcommercio. L’evento si chiama Il biologico nella ristorazione commerciale.

Sabato 27 maggio ci sarà infine la Festa del Bio, evento organizzato da FederBio in collaborazione con AssoBio, giunto alla terza tappa, aperto ai consumatori e a tutte le famiglie che potranno scoprire e assaggiare i prodotti biologici e confrontarsi con le idee che animano il dibattito nel mondo del biologico agroalimentare. L’evento si terrà dalle 10.30 all’Acquario Romano a Roma.

