FiBL e IFOAM hanno presentato il report “The World of Organic Agriculture 2022”. FederBio: “l’Italia si conferma prima come numero di produttori, ma è urgente l’approvazione definitiva della legge sul biologico”

Biologico, Italia al terzo Paese in Ue come superficie coltivata

Nel 2020 si è registrata una forte crescita per il biologico, in tutto il mondo. Questa la fotografia che emerge dal report “The World of Organic Agriculture 2022”, presentato dall’Istituto di ricerca sull’agricoltura biologica FiBL in collaborazione con IFOAM, la Federazione delle associazioni del biologico a livello mondiale.

Con 2,1 milioni di ettari, 102mila in più rispetto al 2019, l’Italia si conferma il terzo Paese in Ue come superficie coltivata a biologico, la precedono Spagna (2,4 milioni di ettari) e Francia (2,5 milioni di ettari). Globalmente le superfici bio in Ue hanno raggiunto i 14,9 milioni di ettari globali.

“Anche se la Francia sta crescendo a un ritmo più sostenuto, l’Italia continua a mantenere la leadership europea sia come numero di produttori che come percentuali di superficie coltivata – ha dichiarato Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio. – Il boom delle vendite di prodotti conferma come il biologico possa davvero essere il motore di rilancio dell’intero sistema agroalimentare. È necessario però investire a livello nazionale per aumentare i consumi interni, che crescono in misura inferiore rispetto agli altri Paesi”.

Il biologico in Italia

Il nostro Paese – prosegue FederBio, analizzando il report – mantiene il primato come numero di produttori biologici attivi (71.590), seguono la Francia con 53.255 e la Spagna con 44.493. L’Italia brilla anche come incidenza di superficie bio sul totale 16,6 %, la più elevata in Ue che ha raggiunto una media del 9,2%.

L’andamento del mercato bio fa registrare, inoltre, un incremento record del 15,1%, raggiungendo un valore delle vendite al dettaglio di 44,8 miliardi di euro in Ue che diventano 52 miliardi di euro considerando l’intera Europa. L’Unione europea diventa così il secondo mercato mondiale dopo gli Stati Uniti.

“Per non perdere il ruolo di primo piano in un settore che ci vede già naturalmente vocati diventa, quindi, prioritaria la promulgazione della Legge sul bio, che dopo essere stata modificata il 9 febbraio dalla Camera deve adesso tornare in Senato per la definitiva approvazione – conclude Maria Grazia Mammuccini – Ci auguriamo che si arrivi in tempi molto stretti alla definitiva approvazione di questa norma, fondamentale per supportare la transizione ecologica e sostenere il futuro stesso dell’agricoltura italiana”.

