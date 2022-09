Caro latte, nel carrello della spesa rincara di oltre il 6%

Nel carrello della spesa spicca il caro latte (e formaggi). L’allarme è stato lanciato qualche giorno da Granarolo e Lactalis che hanno avvertito: si rischia che il costo del latte arrivi a fino anno a oltre 2 euro al litro. Fermo restando che nella vendita al dettaglio già ci sono prodotti che hanno raggiunto e superato i 2 euro al litro, un’analisi dei prezzi di latte e formaggi fatta da Federconsumatori restituisce una raffica di rincari. I costi di energia e mangimi alimentari, spiega l’associazione, hanno fatto schizzare alle stelle il prezzo del latte che in media è aumentato del +6,59% rispetto al 2021. In generale i prodotti lattiero caseari segnano un aumento dei quasi l’8%.

Sui rialzi, riepiloga Federconsumatori, pesano soprattutto gli aumenti dell’energia, insieme alla crescita del costo dei prodotti alla base dell’alimentazione animale (su cui incide negativamente anche la siccità), nonché il forte rincaro del packaging, con carta e plastica in aumento costante da mesi. Il caro latte investe tutta la filiera, con un aumento del prezzo alla stalla e difficoltà nel settore zootecnico. Certo è che al consumatore finale arrivano i risultati: i rincari sul litro di latte e sui vari prodotti lattiero caseari.

Federconsumatori ha analizzato i rincari su latte e formaggi mettendo a confronto i prezzi del 2021 e di quest’anno.

In media 1 litro di latte intero è passato da 1,69 euro del 2021 a 1,84 euro di quest’anno con un aumento di quasi il 9%. 1 litro di latte parzialmente scremato passa da 1,72 euro a 1,82 euro (quasi il 6% in più). 1 litro di latte a lunga conservazione costa in media quest’anno 1,74 euro (contro 1,62 del 2021: oltre il 7% in più). Il latte senza lattosio passa da 1,79 a 1,89 euro al litro (oltre il 5% in più).