Che differenza c’è tra proteine animali e proteine vegetali

Conoscere la differenza tra proteine animali e vegetali sta diventando sempre più importante al giorno d’oggi. Ridurre il consumo di carne è vantaggioso sia per questioni prettamente legate alla sostenibilità ambientale che per la propria salute. Chi decide di seguire una alimentazione a base vegetale tuttavia deve prestare molta attenzione nel bilanciamento dei vari nutrienti, perché la parola d’ordine in questo caso è “equilibrio”.

Proteine animali e vegetali: le differenze da conoscere

Le proteine sono fondamentali per il nostro organismo e si trovano in moltissimi alimenti di natura differente. Sebbene gli alimenti di origine animale siano più noti per il loro apporto proteico, le proteine sono presenti anche in molti cibi vegetali ma hanno caratteristiche peculiari, che è bene conoscere per riuscire a bilanciare al meglio la propria dieta. Vediamo quali sono.

Proteine animali: caratteristiche e fonti

Le proteine animali vengono definite anche di alta qualità perché contengono adeguati livelli di tutti gli aminoacidi essenziali, che il nostro organismo non sarebbe in grado di produrre autonomamente e dunque devono essere integrati con l’alimentazione. I principali alimenti di origine animale che apportano proteine sono: la carne, il pesce, le uova, il latte e tutti i derivati. Le proteine animali non dovrebbero comunque essere assunte in dosi eccessive. Sono infatti ormai noti i danni alla salute provocati da un’alimentazione sbilanciata e troppo ricca di cibi di origine animale.

Proteine vegetali: caratteristiche e fonti

Le proteine vegetali, al contrario di quelle animali, sono definite incomplete poiché non sono in grado di fornire all’organismo tutti gli aminoacidi essenziali in quantità adeguate. È bene precisare tuttavia che ciò non significa che le proteine vegetali non siano indicate per un’alimentazione bilanciata: è solamente necessario prestare una maggiore attenzione, in modo da bilanciare i vari cibi correttamente. Queste proteine si possono trovare in numerosi alimenti e la loro presenza sul mercato agevola coloro che hanno l’intenzione di seguire una dieta plant based; dunque, è possibile ottenere un adeguato apporto di proteine.

Alimentazione vegetale: come bilanciare adeguatamente le proteine

Seguire un’alimentazione prevalentemente vegetale non significa eliminare completamente i cibi di origine animale dalla propria dieta ma semplicemente ridurli, raggiungendo un equilibrio ottimale. Abbiamo visto come le proteine presenti negli alimenti di origine animali siano più complete rispetto a quelle dei vegetali, ma come bilanciare al meglio gli alimenti di origine vegetale per raggiungere il fabbisogno proteico?

La risposta in realtà è molto più semplice di quello che sembra perché oggi si possono reperire dei prodotti ricchi di proteine vegetali in commercio, adatti ad un’alimentazione plant based. Un apporto proteico adeguato può spesso essere raggiunto combinando alimenti proteine vegetali provenienti da diverse fonti, come cereali e legumi.

