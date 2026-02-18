Efsa: sucralosio sicuro per gli usi autorizzati, non confermata la sicurezza per altri impieghi

Gli esperti hanno confermato la sicurezza del sucralosio per gli usi attualmente autorizzati come additivo alimentare, mentre non è stata confermata la sicurezza di altri impieghi dell’edulcorante: “attenzione alle cotture ad alte temperature”

Il dolcificante sucralosio (E 955) continua a essere sicuro per i consumatori per gli usi attualmente autorizzati come additivo alimentare: è quanto confermato dagli esperti dell’EFSA a conclusione di un’approfondita revisione di tutti i dati scientifici disponibili. L’Efsa ricorda che l’E 955 è un edulcorante, circa 600 volte più dolce dello zucchero, autorizzato per l’uso in una serie di alimenti e bevande a ridotto contenuto di zucchero o senza.

Sucralosio, la valutazione dell’EFSA

In particolare – si legge in una nota Efsa – gli esperti hanno confermato la dose giornaliera ammissibile (DGA) di 15 mg/kg di peso corporeo al giorno, affermando che “l’attuale esposizione dei consumatori rimane al di sotto di tale livello”. Tuttavia l’EFSA non è stata in grado di confermare la sicurezza di altri impieghi del sucralosio.

La valutazione fa parte di una revisione in corso degli additivi approvati prima del 20 gennaio 2009, come richiesto dalla normativa europea. Gli esperti, inoltre, hanno valutato una nuova richiesta volta a consentire l’uso del sucralosio in una gamma più ampia di prodotti da forno, oltre ai fogli di ostia, ai coni e alle cialde per gelati, che sono già ammessi.

“Abbiamo confermato che gli usi attuali del sucralosio come additivo alimentare sono sicuri. Tuttavia non abbiamo potuto giungere alla stessa conclusione per i nuovi usi proposti che abbiamo valutato, poiché questi possono comportare diversi processi industriali che richiedono temperature elevate prolungate”, ha affermato Laurence Castle, presidente del gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e gli aromi.

L’impatto delle temperature elevate sull’edulcorante

Uno studio recente – si legge nella nota dell’EFSA – ha scoperto che quando l’E 955 è esposto a temperature elevate per lunghi periodi, dal sucralosio può migrare cloro, formando potenzialmente composti clorurati, i cui effetti sulla salute sono ignoti.

Inoltre gli esperti hanno osservato che nelle cucine domestiche fattori come la temperatura, i tempi di cottura e la quantità di dolcificante utilizzato possono variare ampiamente, il che significa che non si può escludere la formazione di composti clorurati durante la preparazione di prodotti fatti in casa che richiedono temperature elevate come la frittura e la cottura al forno con sucralosio.

L’EFSA, pertanto, ha raccomandato alla Commissione europea di “considerare la questione della potenziale formazione di composti clorurati durante la cottura casalinga con il sucralosio“.