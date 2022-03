Etichettatura dei vini, Adiconsum e FIVI chiedono una riforma del sistema

Secondo Adiconsum e FIVI il sistema di etichettatura dei vini è ormai obsoleto. Le associazioni chiedono una riforma per tutelare e valorizzare chi segue l’intero processo produttivo e per garantire maggiore trasparenza ai consumatori

Associazione Difesa Consumatori APS e FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti ritengono che il sistema di etichettatura dei vini sia ormai obsoleto. Per questo motivo hanno scritto al Ministro delle Politiche Agricole Patuanelli e al Sottosegretario Centinaio, chiedendone la modifica.

Lorenzo Cesconi, Presidente di FIVI, ha spiegato infatti che “Attualmente la sola distinzione presente in etichetta è quella tra produttore e venditore, ma che spesso è proprio questa a generare confusione nel consumatore. Nelle etichette viene riportato come produttore sia chi segue tutte le fasi, dalla vigna fino alla commercializzazione, investendo sul territorio e impegnandosi in progetti pluriennali di sostenibilità, sia chi agisce solo come committente delle operazioni, facendo svolgere l’intero processo a terzi e si limita a vendere il prodotto finito”.

Etichettatura dei vini, le richieste di Adiconsum e FIVI

Le due associazioni propongono quindi di attuare una riforma al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori e una migliore tracciabilità dei prodotti, colmando le attuali carenze del sistema e distinguendo chiaramente le diverse categorie di chi opera nella filiera.

In particolare, l’etichetta di tutti vini, sia nel caso di vini spumanti che di vini tranquilli o frizzanti, dovrebbe riportare una dicitura differenziata, indicando ogni volta l’autore delle diverse operazioni: solo così sarebbe possibile dare al consumatore finale informazioni complete sulla filiera produttiva, la territorialità e le procedure utilizzate, dando per questo maggiori garanzie.

I vini spumanti necessitano di una suddivisione più specifica – proseguono – in quanto la produzione di questi ultimi prevede molteplici passaggi. Secondo le associazioni, per essere chiari in etichetta servirebbero diverse categorie, al fine di distinguere chi segue l’intero processo da chi segue solamente alcune fasi, fino ad arrivare a coloro che effettuano solo la sboccatura.

“Con la normativa in vigore – sottolineano – anche questi ultimi vengono identificati come produttori, ottenendo un netto vantaggio commerciale. La differenziazione delle specifiche in etichetta richiesta da ADICONSUM e FIVI è volta a valorizzare chi si impegna nel portare avanti una viticoltura autentica, che mette davanti la qualità del prodotto alla quantità e al profitto, ponendo quindi attenzione alla sostenibilità sociale“.

“L’etichetta è la carta d’identità dei prodotti che consumiamo ed è l’unico strumento a disposizione dei consumatori per fare scelte consapevoli, responsabili, sostenibili, a tutela della propria salute e dell’ambiente – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – Ecco perché è così importante che contenga informazioni veritiere, chiare e trasparenti. È per questo che, insieme a FIVI, abbiamo chiesto al MIPPAF di rivedere e aggiornare l’etichettatura dei vini, per rispondere in maniera puntuale alle richieste dei consumatori di maggiore correttezza e completezza delle informazioni riportate”.

