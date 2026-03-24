La dieta mediterranea rallenta l’invecchiamento del cervello: lo studio

La dieta mediterranea fa bene al cuore e al metabolismo, ma non solo. Nella sua declinazione MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), potrebbe avere un ruolo concreto anche nel rallentare l’invecchiamento del cervello.

È quanto emerso da uno studio pubblicato sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, che mette in relazione le abitudini alimentari con i cambiamenti strutturali cerebrali osservati nel tempo.

I benefici della dieta MIND

In particolare, i ricercatori evidenziano come una maggiore aderenza a questo modello alimentare sia associata a una minore perdita di tessuto cerebrale, soprattutto della materia grigia, fondamentale per memoria, apprendimento e capacità decisionali.

Parallelamente, si osserva un minore aumento del volume dei ventricoli, segnale indiretto di atrofia cerebrale.

Lo studio

L’analisi ha coinvolto 1.647 adulti di mezza età e anziani appartenenti alla coorte Offspring del Framingham Heart Study.

I partecipanti, con un’età media di circa 60 anni all’inizio dello studio, sono stati seguiti per un periodo mediano di 12,3 anni. Nel corso del follow-up, tutti si sono sottoposti a risonanze magnetiche cerebrali ripetute e hanno compilato questionari dettagliati sulle abitudini alimentari.

“Questo – spiega lo studio – ha permesso di calcolare il punteggio di aderenza alla dieta MIND e di correlare tali dati con le modifiche strutturali del cervello nel tempo”.

Con l’avanzare dell’età si è osservata quindi una riduzione del volume cerebrale totale, della sostanza grigia e dell’ippocampo, insieme a un aumento dei ventricoli e del liquido cerebrospinale. Tuttavia, queste variazioni sono risultate significativamente più lente nei soggetti con maggiore aderenza alla dieta.

In particolare, ogni incremento di tre punti nel punteggio della dieta MIND è stato associato a una riduzione più lenta del volume della materia grigia pari a 0,279 cm³ all’anno.

“Un dato che – spiegano i ricercatori – si traduce in un’attenuazione del 20% del declino legato all’età, equivalente a circa 2,5 anni di invecchiamento cerebrale “risparmiati”. Allo stesso modo, un punteggio più elevato è risultato associato a un aumento più lento del volume dei ventricoli laterali (-0,071 cm³/anno), indicatore di una minore perdita di tessuto cerebrale“.

In termini pratici, questo equivale a “un ritardo di circa un anno nell’invecchiamento del cervello“.

Cosa prevede la dieta

La dieta MIND combina elementi della dieta mediterranea e della dieta DASH e si basa su un consumo regolare di alimenti specifici: verdure a foglia verde, altri ortaggi, frutti di bosco, frutta secca, cereali integrali, pesce, legumi, olio d’oliva e pollame, con un consumo moderato di vino.

Inoltre raccomanda di limitare burro e margarina, formaggi, carne rossa, dolci e cibi fritti tipici dei fast food.

Un aspetto interessante emerso dallo studio è che i benefici risultano più evidenti nelle persone più anziane e in quelle con uno stile di vita complessivamente sano. In particolare, gli effetti positivi della dieta sono risultati più marcati nei soggetti fisicamente attivi e non in sovrappeso, suggerendo un legame tra alimentazione e altri fattori comportamentali.

“Si tratta di uno studio osservazionale e, come tale, non consente di stabilire un rapporto di causa-effetto – sottolineano i ricercatori -. Tuttavia, i risultati sono coerenti e rafforzano l’ipotesi che la dieta MIND possa rappresentare una strategia efficace per sostenere la salute cerebrale. In altre parole, ciò che portiamo a tavola potrebbe contribuire, nel tempo, a rallentare i processi di neurodegenerazione, aprendo nuove prospettive nella prevenzione di patologie come Alzheimer e Parkinson”.