Le piattaforme di nutrizione online forniscono piani alimentari personalizzati e consulenze con professionisti qualificati. Data l’ampia scelta, può essere difficile decidere quale piattaforma provare. Per questo motivo, in questo articolo analizziamo cinque delle migliori piattaforme di nutrizione online: per aiutare gli utenti a trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Vediamo e confrontiamo alcune tra le piattaforme più note in Italia: Serenis, NutriDoc, Edamame, Nutrium e Melarossa.

Le migliori piattaforme di nutrizione online

Su Serenis il percorso inizia con un questionario dettagliato per individuare il professionista più adatto in base a obiettivi, abitudini alimentari e particolari esigenze. Il primo colloquio conoscitivo è gratuito e si svolge in videochiamata.

Se il paziente è convinto, si procede con la prima visita, altrimenti può cambiare nutrizionista senza obblighi. La durata del percorso non è fissa e dipende dalle esigenze individuali. Serenis collabora solo con professionisti iscritti all’albo dei biologi nutrizionisti e specializzati in ambito clinico, sportivo o pediatrico. Serenis offre anche un piano business per aziende e la possibilità di avviare un percorso con un nutrizionista specializzato nei disturbi del comportamento alimentare, con un approccio multidisciplinare che include la psicoterapia online.

I percorsi sono altamente personalizzati, con la possibilità di contattare il nutrizionista in chat anche tra una seduta e l’altra.

I prezzi sono chiari: il primo colloquio è gratuito, la prima visita costa 77 euro e dura 60 minuti mentre le visite di controllo costano 40 euro e durano 30 minuti.

I principali punti di forza di Serenis sono la possibilità di contattare il nutrizionista in chat tra una visita e l’altra e di avviare un percorso multidisciplinare per i disturbi alimentari. Sull’app, inoltre, è disponibile il diario alimentare gratuito.

NutriDoc è una piattaforma online nata per semplificare la ricerca di un nutrizionista, riunendo in un unico portale professionisti della nutrizione come biologi nutrizionisti, dietisti e dietologi.

Anche il percorso su NutriDoc parte da un breve questionario, in cui si indica la propria situazione personale e gli obiettivi da raggiungere. Il sistema suggerisce fino a tre profili di professionisti adatti alle proprie esigenze. L’utente può quindi prendersi del tempo per leggere le recensioni, confrontare i profili e scegliere con chi iniziare il percorso nutrizionale. È possibile contattare il professionista tramite messaggio diretto sulla piattaforma, telefonata o altri metodi di contatto indicati sul profilo.

Il costo non è “fisso” per l’utente, ma dipende dal professionista cui sceglie di rivolgersi.

Il principale vantaggio di NutriDoc è la possibilità di confrontare profili e recensioni dei professionisti prima di prenotare la visita, oltre alla possibilità di avere una comunicazione diretta e flessibile con il professionista scelto.

Con Edamame tutto è gestito attraverso una piattaforma digitale proprietaria, tramite la quale è possibile fissare, modificare o rimandare gli appuntamenti in autonomia.

È inoltre possibile ricevere il proprio piano alimentare direttamente in formato digitale, monitorare i progressi tramite un’app dedicata e contattare il proprio professionista di riferimento tramite chat.

Anche qui, l’associazione con un nutrizionista avviene a seguito della compilazione di un questionario iniziale. Edamame garantisce la tutela dei dati personali, poiché il questionario è anonimo fino al momento della prenotazione.

Il costo iniziale è di 77€ e include la prima visita nutrizionale, il rilascio di un piano alimentare personalizzato e l’accesso completo all’app. Le successive visite di controllo hanno un prezzo di 49€ ciascuna, senza obblighi di abbonamento.

I principali pro di Edamame sono l’app dedicata per monitorare i progressi e la gestione autonoma degli appuntamenti.

Nutrium è una piattaforma di nutrizione online pensata per far incontrare pazienti e professionisti che viene utilizzata sia da privati che da aziende e istituzioni.

Per i privati, Nutrium offre la possibilità di scegliere il proprio nutrizionista, consentendo di fissare delle visite online tramite un’app proprietaria intuitiva e aggiornata regolarmente.

Il percorso inizia con la selezione di un professionista adatto ai propri obiettivi personali, che possono includere gestione del peso, miglioramento delle performance sportive, benessere digestivo, nutrizione in gravidanza o in caso di patologie croniche.

Il nutrizionista, dopo la prima visita, si impegna a creare un piano alimentare su misura per il paziente e rimane a disposizione per ulteriori consulenze, visite di follow-up e per fornire motivazione costante.

Con Nutrium il costo del nutrizionista non è “fisso”, ma dipende dal professionista cui ci si rivolge.

Tra i principali vantaggi di Nutrium troviamo sicuramente l’app per gestire il percorso che è molto intuitiva e il fatto che l’azienda fornisca anche un servizio di nutrizionisti per aziende, che possono scegliere di offrire Nutrium Care ai propri dipendenti.

Infine, Melarossa è un’applicazione particolarmente longeva nel panorama della nutrizione online, essendo nata nei primi anni 2000.

Si tratta di un’app “automatica” che ruota attorno ai principi della dieta mediterranea e si rivolge sia a chi vuole perdere peso, sia a chi desidera semplicemente migliorare le proprie abitudini alimentari.

Il percorso inizia con la compilazione di un questionario dettagliato, che comprende età, peso, altezza, livello di attività fisica, eventuali preferenze alimentari ed eventuale obiettivo di peso. Sulla base di queste informazioni, Melarossa elabora un piano alimentare personalizzato.

L’utente può modificare in ogni momento i pasti suggeriti, scegliendo tra i vari menù proposti. Ogni settimana, viene richiesto un check del peso, a seguito del quale, se necessario, il piano alimentare viene aggiornato.

L’applicazione è accessibile tramite abbonamento mensile, con un costo di 2,99 euro al mese e una settimana di prova gratuita.

Alcune features dell’app, come la modifica del menù e la possibilità di consultare una lista della spesa personalizzata, sono sicuramente tra i punti di forza di questo servizio, oltre ad un costo particolarmente conveniente.

Come scegliere il miglior servizio per te?

Tutte le piattaforme presentate nell’articolo offrono soluzioni valide e accessibili per iniziare o proseguire un percorso nutrizionale online.

La scelta della piattaforma di nutrizione dipende dalle preferenze personali, dal livello di personalizzazione desiderato e dalla modalità di interazione preferita (tramite un’app o con un rapporto diretto con il professionista).

La scelta della piattaforma più adatta dipende da alcuni fattori chiave, come:

preferenze personali e modalità di interazione desiderata : è fondamentale considerare se si preferisce un rapporto diretto e continuativo con un professionista tramite videochiamate e chat, che permettono di conoscere il nutrizionista, chiarire motivazioni e aspettative, e sciogliere dubbi (come Serenis , Edamame , Nutrium e NutriDoc ), oppure un approccio più “guidato” da un’applicazione automatica che fornisce piani basati su questionari (come Melarossa ). La possibilità di contattare il nutrizionista in chat tra una seduta e l’altra per sciogliere dubbi o richiedere modifiche, come offerto da Serenis ed Edamame , o la motivazione costante fornita dal professionista, come su Nutrium, possono fare la differenza nell’esperienza complessiva.

: è fondamentale considerare se si preferisce un rapporto diretto e continuativo con un professionista tramite videochiamate e chat, che permettono di conoscere il nutrizionista, chiarire motivazioni e aspettative, e sciogliere dubbi (come Serenis , Edamame , Nutrium e NutriDoc ), oppure un approccio più “guidato” da un’applicazione automatica che fornisce piani basati su questionari (come Melarossa ). La possibilità di contattare il nutrizionista in chat tra una seduta e l’altra per sciogliere dubbi o richiedere modifiche, come offerto da Serenis ed Edamame , o la motivazione costante fornita dal professionista, come su Nutrium, possono fare la differenza nell’esperienza complessiva. livello di personalizzazione desiderato : alcune piattaforme, come Edamame e Serenis Nutrizione , offrono piani altamente personalizzati e un supporto costante con un nutrizionista dedicato, che può creare un piano alimentare su misura e rimanere a disposizione per ulteriori consulenze e visite di follow-up. Altre, come Melarossa , si basano su algoritmi per elaborare piani alimentari personalizzati a seguito di un questionario dettagliato, permettendo comunque all’utente di modificare i pasti suggeriti. La possibilità di monitorare i progressi tramite un’app dedicata, come su Edamame, aggiunge un ulteriore livello di supporto personalizzato.

: alcune piattaforme, come Edamame e , offrono piani altamente personalizzati e un supporto costante con un nutrizionista dedicato, che può creare un piano alimentare su misura e rimanere a disposizione per ulteriori consulenze e visite di follow-up. Altre, come Melarossa , si basano su algoritmi per elaborare piani alimentari personalizzati a seguito di un questionario dettagliato, permettendo comunque all’utente di modificare i pasti suggeriti. La possibilità di monitorare i progressi tramite un’app dedicata, come su Edamame, aggiunge un ulteriore livello di supporto personalizzato. costi e tariffe : i costi variano significativamente tra le piattaforme. Alcune hanno costi fissi per la prima visita e per quelle successive (ad esempio, Serenis offre la prima visita a 77 euro e i controlli a 40 euro , Edamame a 77 euro per la prima visita e 49 euro per le successive ), o abbonamenti mensili (come Melarossa a 2,99 euro al mese ). Altre piattaforme, come Nutrium e NutriDoc, lasciano che il costo sia definito dal singolo professionista cui ci si rivolge. È consigliabile valutare anche la presenza di colloqui conoscitivi gratuiti (offerto da Serenis ) o periodi di prova gratuiti (come la settimana di prova di Melarossa ) per testare il servizio prima di impegnarsi.

: i costi variano significativamente tra le piattaforme. Alcune hanno costi fissi per la prima visita e per quelle successive (ad esempio, Serenis offre la prima visita a 77 euro e i controlli a 40 euro , Edamame a 77 euro per la prima visita e 49 euro per le successive ), o abbonamenti mensili (come Melarossa a 2,99 euro al mese ). Altre piattaforme, come Nutrium e NutriDoc, lasciano che il costo sia definito dal singolo professionista cui ci si rivolge. È consigliabile valutare anche la presenza di colloqui conoscitivi gratuiti (offerto da Serenis ) o periodi di prova gratuiti (come la settimana di prova di Melarossa ) per testare il servizio prima di impegnarsi. specializzazioni e qualifiche dei professionisti: Se si hanno esigenze specifiche, come disturbi del comportamento alimentare (Serenis offre percorsi con nutrizionisti specializzati e approccio multidisciplinare con psicoterapia online ), patologie croniche, gravidanza o obiettivi sportivi, è importante verificare le specializzazioni dei professionisti disponibili sulla piattaforma. Serenis, ad esempio, lavora solo con professionisti iscritti all’albo dei biologi nutrizionisti e specializzati in ambito clinico, sportivo o pediatrico. NutriDoc, invece, riunisce biologi nutrizionisti, dietisti e dietologi.