Natale, AIBI: panettone e pandoro grandi protagonisti della spesa alimentare per le feste

A Natale non si rinuncia al panettone, che trova nuovi spazi di consumo, e neanche al pandoro, che torna ad essere protagonista. A prevedere un buon andamento per il comparto dei lievitati è AIBI, l’Associazione Italiana Bakery Ingredients, che rappresenta le aziende dell’ingredientistica per pane, pizza e pasticceria all’interno di ASSITOL.

“Nella lista della spesa delle feste, il grande lievitato è ormai una voce intoccabile – osserva il presidente Alberto Molinari -. Il consumatore sceglie il prodotto preparato secondo i canoni di artigianalità, capace di assicurargli un’esperienza di gusto di alto livello, da condividere nei momenti conviviali”.

Pur di metterlo in tavola, rileva AIBI, si risparmia sulle quantità ma non sulla qualità, magari preferendo i prodotti da mezzo chilo. “Le prenotazioni di panettone e pandoro, promosse anche sui social media, sono partite addirittura a ottobre – aggiunge Molinari – un segnale che ci racconta come il grande lievitato stia attraversando un momento positivo, forte di un consumo non solo natalizio”.

“La scommessa attuale è di proseguire nella destagionalizzazione – prevede il presidente di AIBI – che piace al mercato italiano e ancora di più all’estero, dove già oggi il panettone viene gustato al di fuori della ricorrenza natalizia”.

Il panettone più gettonato per Natale

Secondo i dati AIBI, lo scorso anno i dolci da ricorrenza hanno conquistato il terzo posto nella classifica dei ricavi nella panificazione, quindi subito dopo pane e pizza, producendo il 10% circa delle entrate per gli artigiani.

I due terzi del mercato del panettone sono rappresentati dalla ricetta classica, nella versione lombarda, quindi alta e con i canditi, e in quella piemontese, più bassa e con la glassa. Tuttavia le generazioni più giovani prediligono le varianti speciali. Cioccolato, frutta secca, crema, e, per provocare un impatto gustativo forte, pomodori, peperoncino, mozzarella, formaggi stagionati, salumi, peperoni: sono soltanto alcuni degli abbinamenti del “nuovo panettone”, degustato in momenti differenti durante la giornata.

Il pandoro, invece, piace tradizionale, ma ci sono alcune novità: “questo lievitato si conferma ‘old style’ – afferma Molinari – ma cioccolato, caramello e frutti di bosco entrano sempre più spesso nella sua ricetta, allo scopo di regalare una ‘pandoro experience’ più originale”.

