Origine della carne in etichetta, cosa si trova nei supermercati?

“Carne fresca”, “preparazione di carne”, “carni processate”, come viene indicata l’origine in etichetta? Altroconsumo ha realizzato, in collaborazione con la trasmissione di Rai3 Presa Diretta, un’inchiesta sulla carne bovina

L’obbligo di dichiarare l’origine della carne in etichetta ha molteplici sfumature; inoltre, per individuarle, bisogna incrociare regolamenti europei con norme italiane.

Vi sono, come ricorda Altroconsumo, carni per cui non è prevista alcuna etichettatura di origine, ad esempio la carne equina e la carne di coniglio; carni per cui è prevista l’indicazione della provenienza solo nella versione carne fresca: carni bovine, di pollo e di capra, pecora e agnello; carni per cui l’origine deve essere sempre indicata in etichetta, in qualunque forma si presentino: è il caso – per ora unico – delle carni suine.

Orientarsi non è facile e ci si chiede: cosa si trova nei banchi del supermercato? A questa domanda risponde Altroconsumo, che ha realizzato, in collaborazione con la trasmissione di Rai3 Presa Diretta, un’inchiesta sulla carne bovina.

In particolare sono stati visitati, a Milano, i punti vendita di otto insegne della grande distribuzione: Esselunga, Coop, Carrefour, Conad, Natura Sì, Aldi, Eurospin e Lidl (qui l’indagine completa).

Origine della carne in etichetta, gli hamburger

Per quanto riguarda gli hamburger, su 31 confezioni individuate, quattro contengono prodotti fatti al 100% da carne bovina, ossia carne macinata cui è stata data la forma dell’hamburger, senza alcun ingrediente aggiuntivo.

“Questi hamburger – spiega Altroconsumo – sono di fatto “carne fresca”, e pertanto sono vincolati per legge a riportare l’etichetta d’origine. Che infatti è presente su tutte e quattro le confezioni”.

In otto punti vendita di altrettante catene della grande distribuzione sono state esaminate le etichette di 76 prodotti in cui la carne è la principale materia prima. Secondo le rilevazioni effettuate, le norme sono rispettate. Inoltre, c’è chi offre ai consumatori una trasparenza maggiore di quella richiesta dalla legge.

Se la carne è al 99,9%, l’obbligo decade

Se il peso della carne scende sotto il 99%, svanisce la necessità di indicare l’origine. Infatti, quando l’hamburger contiene altri ingredienti (sale, additivi, aromi, fecola di patate…), che riducono il contenuto di carne, si rientra nella categoria “preparazione di carne”.

“In un prodotto scende addirittura al 73% – avverte Altroconsumo – leggete sempre gli ingredienti”.

In 27 confezioni di hamburger esaminate non sono state riscontrate violazioni di legge, però le differenze dimostrano quanto possa essere difficile per il consumatore orientarsi. Altroconsumo rivela, infatti, che:

su 18 vaschette non è stata trovata alcuna informazione relativa all’origine della carne bovina utilizzata. Ci si limita a rispettare la legge senza fare alcuno sforzo di trasparenza.

Su 6 vaschette, questo sforzo è soltanto apparente. L’origine è indicata in modo generico: «100% carne italiana» o «100% carne da allevamenti italiani» o formule simili.

Su 3 vaschette la trasparenza assume il carattere dell’impegno vero. Si tratta degli hamburger classici Esselunga, degli hamburger con Chianina di Terre d’Italia e dei Burger Chianina de Il Podere (Aldi). In questi casi le informazioni sono riportate nella forma più completa, prevista obbligatoriamente solo per la carne bovina fresca. Figurano, infatti, i Paesi in cui l’animale è nato, allevato, macellato e sezionato.

Per quanto riguarda, invece, i tagli di carne “conditi”, come tartare e carpacci, la marinatura o un po’ di sale trasformano il prodotto da “carne fresca” a “preparazione di carne” (quantità di carne inferiore al 99%), e quindi non soggetta all’obbligo di indicare l’origine.

In questi casi, i risultati migliorano: su 22 prodotti l’etichetta d’origine è dettagliata nel 50% dei casi.

Origine in etichetta, la bresaola

Quali sono le norme per le carni bovine processate, come la bresaola? Anche in questi casi “non vi è nessun obbligo di etichetta d’origine, neanche per la Bresaola della Valtellina Igp“, spiega Altroconsumo.

Infatti – prosegue – “Indicazione geografica protetta” è un marchio che non garantisce che la materia prima sia strettamente legata al territorio, ma solo sul fatto che le lavorazioni avvengano in un’area geografica definita.

“Il Consorzio della Bresaola della Valtellina, da noi interpellato – spiega l’Organizzazione – ci ha risposto che la versione Igp è quasi interamente prodotta con carne che arriva dall’estero (70% Sudamerica, 30% Europa). Scelta obbligata, non legata a motivi economici”.

Il Consorzio comunica ad Altroconsumo che «In Italia non c’è una disponibilità di bovini capace di soddisfare contemporaneamente le esigenze di qualità e di quantità di produzione della Bresaola della Valtellina Igp». E sottolinea: «La scelta delle carni è determinata unicamente da un preciso orientamento alla qualità».

Pertanto, conclude Altroconsumo, “per il consumatore è difficile conoscere da dove arriva la materia prima della bresaola”.

Dei 23 prodotti acquistati nei supermercati nell’ambito dell’indagine, solo quattro riportano (volontariamente) l’origine: tre di questi sono prodotti non Igp e uno solo è Igp.