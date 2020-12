Pandoro e panettone, per uno su quattro vince la tradizione. Prezzi su del 5%

Pandoro e panettone non mancheranno sulle tavole degli italiani. Una famiglia su quattro preferisce la versione tradizionale. Secondo l’indagine Federconsumatori, quest’anno costi dei dolci tipici di Natale sono in aumento del 5% rispetto al 2019

Pandoro e panettone, non si fa Natale senza. Saranno feste diverse dalle altre, trascorse in modo più solitario, più preoccupato, più intimo. Ci sarà forse meno spazio per consumi sfrenati, anche alimentari. Ma sulle tavole degli italiani non mancheranno pandoro e panettone, soprattutto in versione tradizionale (per una famiglia su quattro). I prezzi aumentano in media del 5% rispetto allo scorso anno.

A dirlo l’indagine tradizionale fatta dall’Osservatorio Federconsumatori su costi e scelte dei dolci di Natale. Pandoro e panettone su tutti. Per una famiglia su quattro la scelta cade sulle versioni classiche e tradizionali, seguite da quelle al cioccolato. Risulta ancora marginale il mercato online di pandoro e panettone.

Pandoro e panettone, vince la tradizione. Pochi ordinati online

«Oggi in commercio esistono numerose varianti di questi dolci, ma in vetta alle preferenze degli italiani vi sono sempre il pandoro classico e il panettone ambrosiano: 1 famiglia su 4 acquista la versione tradizionale, immediatamente seguita dalle versioni al cioccolato (1 su 6) – evidenzia Federconsumatori – Qualcuno acquisterà (il 12%) il panettone online, ma si tratta di un mercato ancora marginale rispetto a quello nei negozi e presso la grande distribuzione: spesso, infatti, i costi applicati (fatta eccezione per i supermercati online) risultano più onerosi (i prezzi online sono più cari in media del +4,2% rispetto a quelli dei negozi)».

Prezzi su per pandoro e panettone: più 5%

La nota dolente è che i prezzi di pandoro e panettone vanno su. I costi dei dolci natalizi, dice Federconsumatori, quest’anno segnano un aumento medio del 5% rispetto allo scorso anno.

Il prezzo medio del pandoro classico, ottenuto controllando sia i prodotti di marche più famose sia di quelle meno note e delle private label, arriva a 9,55 euro con un aumento del 25% rispetto allo scorso anno. In pratica pandoro e panettone pareggiano il prezzo. Fino allo scorso anno, il panettone tendeva a costare in media un paio di euro in più.

Nell’indagine, spiega Federconsumatori, sono stati inoltre monitorati i costi dei mini panettoni da 100 grammi, dei panettoni realizzati con gusti e ricette differenti rispetto alla ricetta tradizionale, ad esempio con farciture alla crema o al cioccolato, nonché dei panettoni senza glutine e dei panettoni artigianali. Cosa emerge? Quest’anno il panettone tradizionale ha un costo medio di 9,80 euro (più 2% rispetto al 2019) mentre il prezzo medio del pandoro è di 9,55 euro (più 25%, l’aumento più consistente).

Il minipanettone ha un prezzo medio di 2,65 euro (più 15% sul 2019). Il costo del panettone gluten free è in media di 12,90 euro, questo in flessione del 12% rispetto allo scorso anno. Per un panettone artigianale servono quest’anno 32,60 euro (più 2% sul 2019).

C’è da considerare che già da ora sono molte le offerte lanciate su pandoro e panettone, con vendite scontate, magari limitate a una giornata o due, che dunque danno ai consumatori la possibilità di comprare questi dolci a prezzi un po’ più contenuti. C’è anche da considerare, però, che si tratta di dolci tradizionali, elaborati, di pasticceria, spesso venduti insomma a costi troppo bassi (quando sottocosto) e in qualche modo fuori mercato rispetto alla qualità del prodotto.