I numeri parlano chiaro: nel 2024 oltre 15 milioni di famiglie italiane hanno acquistato prodotti plant based, con una penetrazione del 59,3% sul totale nazionale. Un segnale evidente di come il consumo consapevole stia diventando la norma, spinto da motivazioni legate alla salute, all’ambiente e al benessere animale.

Il mercato, secondo i dati Circana, ha raggiunto un valore di 639 milioni di euro nel 2024, con una crescita del 6,9% in due anni. Il latte vegetale domina ancora il comparto con oltre il 50% delle vendite, ma la crescita più dinamica riguarda i sostituti della carne, che hanno registrato un incremento del 29,5% tra il 2022 e il 2024.

Il paradosso europeo

Nonostante la crescita e l’allineamento con gli obiettivi di transizione ecologica, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che vieta l’uso di denominazioni “animal-based” per i prodotti vegetali.

Dal 2028, nomi come burger vegetale, salsiccia di tofu o steak plant-based saranno vietati. Ventotto denominazioni entrano così nella black list europea, con l’obiettivo dichiarato di evitare confusione nei consumatori ma con il rischio concreto di penalizzare un settore innovativo e sostenibile.

Un provvedimento che ha suscitato forti critiche da parte di produttori e analisti, che lo considerano un passo indietro rispetto agli impegni ambientali dell’Unione.

Consumi che cambiano, cittadini più consapevoli

Secondo un’indagine del CREA (2023), oltre il 51% degli italiani ha ridotto il consumo di carne per motivi ambientali, e l’11% l’ha eliminata del tutto. I dati del progetto europeo SMART Protein confermano il trend: nel 2024, il 59% ha diminuito le quantità di carne animale, ponendo l’Italia al vertice europeo per attenzione a salute e sostenibilità.

Un cambiamento culturale profondo, che dimostra come i consumatori siano spesso più avanti della politica, e pronti a scegliere alternative vegetali quando queste sono accessibili e trasparenti.

Tra crescita e ostacoli normativi

Il comparto plant based non è più una nicchia: rappresenta un’economia in espansione che coinvolge intere filiere agricole e industriali. Le aziende del settore, sostenute anche da nuovi investimenti e partnership finanziarie, puntano su ricerca, innovazione e internazionalizzazione per rispondere alla crescente domanda.

Tuttavia, le nuove regole europee rischiano di frenare un percorso virtuoso, imponendo limiti linguistici che poco hanno a che vedere con la tutela dei consumatori e molto con la difesa di interessi consolidati.

La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra chiarezza normativa e libertà d’impresa, sostenendo un comparto che contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale e alla costruzione di un modello alimentare più sostenibile.

Il mercato è pronto, i consumatori pure. Ora serve che anche la politica europea sia capace di riconoscere che il cambiamento è già in atto — e che fare bene, oggi, significa investire davvero nel futuro del pianeta.