Quanti zuccheri consumano i bambini? Arriva lo Zuccherometro

Durante le feste natalizie aumenta il consumo di dolci e, quindi, di zuccheri, già molto presenti nelle diete di bambini e adolescenti. Per aiutare genitori e pediatri a calcolare lo zucchero che si consuma ogni giorno, rispetto a quello che si dovrebbe consumare, è stato realizzato lo Zuccherometro. Un tool che propone anche alternative più sane per un’alimentazione equilibrata, al fine di combattere il consumo eccessivo di zucchero e prevenire malattie gravi come l’obesità e il diabete.

Secondo i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento per la Popolazione Italiana), stilati dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), bisognerebbe limitare il consumo di zuccheri, presenti negli alimenti e aggiunti, a quantità inferiori al 15% dell’energia introdotta giornalmente.

Quindi un bambino di 8 anni dovrebbe mediamente consumare non più di 7-8 cucchiaini di zucchero in un giorno, compreso quello naturalmente contenuto nell’alimento. Mentre un apporto elevato di zuccheri, cioè maggiore del 25% dell’energia giornaliera totale, viene considerato potenzialmente legato a eventi dannosi per la salute.

Come funziona lo Zuccherometro?

Lo Zuccherometro, fruibile da smartphone, tablet o PC, è stato realizzato dai nutrizionisti e pediatri impegnati nel servizio di Educazione Nutrizionale Grana Padano. Uno strumento pensato per essere utilizzato dal medico e dal dietista nell’ambito dell’anamnesi alimentare, in aula come strumento didattico e in famiglia per aiutare i genitori ad orientarsi con maggiore consapevolezza nella scelta degli alimenti per i propri figli.

Con un semplice click sugli alimenti che si consumano quotidianamente, e dopo aver indicato la quantità, il tool somma gli zuccheri semplici consumati in una giornata da bambini e adolescenti, da 2 a 17 anni. In questo modo misura sia lo zucchero naturalmente presente nell’alimento, sia quello aggiunto durante le lavorazioni dei prodotti da forno, dei gelati o delle creme, come saccarosio e fruttosio.

Dopo aver esposto la somma dei cucchiaini di zucchero consumati in una giornata, il programma la confronta con la quantità di zucchero che invece si dovrebbe assumere secondo i LARN.

Bene la frutta fresca, ma attenzione a saccarosio e fruttosio

“Oltre all’eccessivo consumo di zucchero, in questi ultimi anni è aumentata l’assunzione di fruttosio aggiunto a bevande e cibi – ha sottolineato il Prof. Claudio Maffeis, ordinario di Pediatria dell’Università di Verona – Questo contribuisce alla comparsa di fegato grasso e all’aumento dei livelli circolanti di lipidi ed è stato indicato come uno dei fattori che promuovono l’eccesso di peso e la sindrome metabolica. Quindi bene la frutta fresca, ma attenzione al saccarosio (zucchero comunemente inteso nonché disaccaride, cioè glucosio + fruttosio) che viene solitamente aggiunto a bevande e cibi, e al fruttosio utilizzato per dolcificare alcune bevande e ai succhi di frutta o cibi confezionati”.

Secondo la SINU e i pediatri della SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), è importante, dunque, limitare il consumo di bevande e alimenti formulati con fruttosio e sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio, oltre che ridurre l’uso del fruttosio come dolcificante.