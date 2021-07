Sempre più senza. Crescono ancora le vendite dei prodotti alimentari free from

Nel 2020 continua a crescere nel carrello della spesa il “magico mondo del free from”. I prodotti alimentari “senza” che esibiscono una minore presenza o l’assenza di alcuni ingredienti: zuccheri, sale, ogm, olio di palma, antibiotici e quant’altro. La crescita nelle vendite dei prodotti alimentari free from e di quelli per chi soffre di allergie o intolleranze (senza glutine, senza lattosio) conferma l’attualità di queste tendenze e la capacità di cogliere una domanda dei consumatori che da tempo premia questo tipo di prodotti.

C’è infatti un’attenzione persistente verso quella che viene percepita come un’alimentazione sana – soprattutto nell’assenza di zuccheri, sale, additivi – e verso ricette più “semplici”. Continuano a crescere anche i prodotti senza glutine o lattosio. Nel 2020 si sono affermati molti altri claim “senza”, come quelli “senza antibiotici”, “senza polifosfati”, “senza glutammato”, “non fritto” e “senza latte”, intercettati dall’Osservatorio Immagino prima come claim emergenti e poi come caratteristiche di un promesso successo (è il caso ad esempio dei prodotti senza antibiotici).

Il mondo del free from

Il mondo del free from fotografato dall’ultimo Osservatorio Immagino di GS1 Italy (1/2021) comprende quei prodotti che esibiscono in etichetta o sull’imballaggio una serie ormai molto ampia di claim (ce ne sono 17) accomunati dalla minore o assoluta non presenza di qualcosa: “pochi zuccheri”, “poche calorie”, “senza zucchero”, “senza olio di palma”, “senza grassi idrogenati”, “senza sale”, “senza aspartame”, “senza conservanti”, ”senza OGM” e via dicendo.

Si tratta di quasi 13.700 prodotti che nel 2020 incidono per il 18% sul totale dei prodotti monitorati dall’Osservatorio Immagino e per il 25% sul giro d’affari complessivo.

2020, giro d’affari di quasi 7 miliardi di euro

Fra gennaio e dicembre 2020 il mondo del free from ha sviluppato un giro d’affari vicino ai 7 miliardi di euro, in crescita del 3,3% rispetto al 2019.

«La performance positiva ottenuta dai prodotti free from nel corso del 2020 – spiega il report dell’Osservatorio – si deve alla crescita della domanda, che è aumentata del +6,1% rispetto al 2019. A trainarla sono stati principalmente prodotti accompagnati dai claim senza antibiotici, non fritto, senza glutammato e senza additivi. Buoni anche gli andamenti dei prodotti senza zuccheri aggiunti, senza grassi idrogenati e di quelli con poche calorie, a sottolineare l’interesse per la riduzione del consumo di zuccheri e di sale e, più in generale, della persistente e alta propensione a un’alimentazione più sana».

Vendite in aumento per tutti i free from

Tutti i 17 claim rilevati registrano un aumento di vendite soprattutto per la crescita della domanda.

L’aumento va dal +1,2% del claim più diffuso, ossia “senza conservanti” (5,8% dei prodotti), a +41,3% dell’emergente “senza antibiotici”.

Salgono le vendite dei prodotti senza Ogm (+4,6%), dei senza grassi idrogenati (+5,3%) e dei prodotti con poche calorie (+4,8%). Il claim “senza additivi” nel 2020 segna un aumento di vendite del 7,9% rispetto al 2019.

Da segnalare l’accelerazione nelle vendite di prodotti alimentari presentati in etichetta come “senza polifosfati” (+12,6%), “senza glutammato” (+10,5%), “senza aspartame” (+10%) e di quelli con il claim “non fritto” (+10,5%).

«La spinta delle aziende a offrire prodotti con formulazioni più “semplici” – spiega ancora l’Osservatorio – e l’interesse dei consumatori per le ricettazioni più “pulite” hanno alimentato la crescita di tutti i claim del mondo free from relativi all’assenza di singoli additivi o ingredienti».

I consumatori prestano attenzione alla presenza degli zuccheri e così, in un’ottica di riduzione del consumo di zucchero, si segnala l’aumento nelle vendite dei 1.308 prodotti con il claim “senza zuccheri aggiunti” che chiude il 2020 con un +6,4%.

And the winner is…

Best performer, per così dire, sono quei prodotti che esibiscono in etichetta l’assenza di antibiotici. Sono in realtà solo lo 0,2% dei prodotti monitorati, alimentano lo 0,3% del giro d’affari ma le vendite crescono di oltre il 40% in un anno.

«Appartiene all’area valoriale della sicurezza e “naturalità” dei prodotti alimentari il claim che ha registrato la migliore performance tra i 17 dell’universo del free from monitorati dall’Osservatorio Immagino – spiega il dossier – È il “senza antibiotici”, che nel 2020 ha registrato la crescita record del +41,3%, grazie al vivace andamento sia della componente pull sia di quella push. Presente sulle etichette di 153 prodotti questo claim ha ottenuto performance positive soprattutto su affettati, pollo e pesce naturale surgelato, ma sono state in particolare le uova a determinarne l’exploit».