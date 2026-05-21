L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT) e Coop Italia hanno sottoscritto un Accordo per lo sviluppo di attività congiunte

Sicurezza alimentare e tutela delle filiere: Coop Italia e IZSLT firmano un accordo (foto Pixabay)

Sicurezza alimentare, tutela della salute pubblica e valorizzazione delle filiere produttive: questi i temi al centro dell’Accordo di collaborazione scientifica sottoscritto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT) e Coop Italia.

L’intesa, della durata di tre anni, nasce dalla condivisione di obiettivi comuni orientati a un approccio One Health, con particolare attenzione alla qualità delle produzioni, alla sostenibilità, al benessere animale e alla trasparenza nei confronti dei consumatori.

Cosa prevede l’accordo tra Coop Italia e IZSLT

Attraverso questo accordo – si legge in una nota – si sviluppano attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio lungo tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione.

Tra gli ambiti di collaborazione rientrano anche il supporto scientifico nella definizione di disciplinari di filiera, la realizzazione di report tecnico-scientifici e attività di formazione specialistica.

In particolare, le prime aree progettuali che Coop Italia e IZSLT intendono approfondire riguardano la sicurezza alimentare nelle colture ortofrutticole, con particolare riferimento al pomodoro e al rischio correlato a Salmonella Strathcona.

Tra gli altri temi, il benessere animale e l’antibiotico-resistenza negli allevamenti ittici, in particolare per branzini e orate, produzioni ampiamente presenti nei territori di competenza dell’Istituto.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle sinergie tra ricerca scientifica, controlli e filiere produttive – dichiara il Commissario Straordinario dell’IZSLT, Dr. Stefano Palomba –. La collaborazione con Coop Italia consentirà di sviluppare attività ad alto valore tecnico e scientifico a tutela della salute pubblica, della sicurezza degli alimenti e della fiducia dei consumatori, in linea con la visione One Health che guida l’azione dell’Istituto.”

“Da sempre sosteniamo l’approccio One Health e seguiamo con attenzione le indicazioni sia dell’EFSA che dell’OMS in materia – osserva Sandro Luca Galasso, Direttore Qualità e Sicurezza Prodotto Coop Italia – In questa ottica, è per noi strategico affiancarci a Istituti le cui competenze possono aiutarci a migliorare la nostra collaborazione con la filiera”.