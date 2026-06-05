Sicurezza alimentare, OMS: il cibo contaminato causa 866 milioni di malattie
Il 7 giugno ricorre la Giornata mondiale della sicurezza alimentare. Secondo l’OMS gli alimenti non sicuri causano 1,52 milioni di morti ogni anno
Ogni anno gli alimenti non sicuri causano malattie, problemi di salute a lungo termine e danni economici per milioni di persone in tutto il mondo. Lo ricorda l’Efsa, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, che ricorre il 7 giugno.
Sicurezza alimentare, le stime dell’OMS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il cibo contaminato causi 866 milioni di malattie e 1,52 milioni di morti ogni anno, colpendo quasi una persona su nove a livello globale.
In particolare, secondo le stime, i bambini di età inferiore ai cinque anni corrono un rischio quasi tre volte superiore di ammalarsi a causa di alimenti non sicuri rispetto ai bambini più grandi e agli adulti.
L’esposizione a batteri e virus di origine alimentare, nonché infezioni parassitarie, ha causato la maggior parte delle malattie di origine alimentare (circa 860 milioni nel 2021). Inoltre, sempre nel 2021 l’esposizione a sostanze chimiche ha rappresentato il 73% dei decessi dovuti a cibo contaminato, con particolare riguardo all’arsenico inorganico (42%) e al piombo (31%), che aumentano il rischio di malattie cardiache e tumori.
L’OMS richiama quindi l’attenzione sulla prevenzione. Secondo l’organizzazione, infatti, molti decessi potrebbero essere prevenuti con misure quali il miglioramento dei servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari, pratiche di sicurezza alimentare, come la pastorizzazione, e l’accesso all’assistenza sanitaria per le popolazioni vulnerabili.
In tema di sicurezza alimentare persistono, inoltre, forti disuguaglianze, sottolinea l’OMS.
“I cambiamenti delle abitudini alimentari, le pressioni ambientali, la globalizzazione e le disuguaglianze nei sistemi alimentari continuano a determinare chi è maggiormente esposto al rischio di consumare alimenti non sicuri – spiega l’organizzazione -. I bambini e le persone che vivono in comunità con scarse risorse subiscono il maggiore impatto sulla salute, in particolare nei paesi a basso e medio reddito”.
In particolare, secondo le stime dell’OMS, le regioni dell’Africa e del Sud-Est asiatico rappresentano insieme quasi i tre quarti di tutte le malattie di origine alimentare e il 60% dei decessi a livello mondiale.