Sicurezza alimentare, OMS: il cibo contaminato causa 866 milioni di malattie

Ogni anno gli alimenti non sicuri causano malattie, problemi di salute a lungo termine e danni economici per milioni di persone in tutto il mondo. Lo ricorda l’Efsa, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, che ricorre il 7 giugno.

Sicurezza alimentare, le stime dell’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il cibo contaminato causi 866 milioni di malattie e 1,52 milioni di morti ogni anno, colpendo quasi una persona su nove a livello globale.

In particolare, secondo le stime, i bambini di età inferiore ai cinque anni corrono un rischio quasi tre volte superiore di ammalarsi a causa di alimenti non sicuri rispetto ai bambini più grandi e agli adulti.

L’esposizione a batteri e virus di origine alimentare, nonché infezioni parassitarie, ha causato la maggior parte delle malattie di origine alimentare (circa 860 milioni nel 2021). Inoltre, sempre nel 2021 l’esposizione a sostanze chimiche ha rappresentato il 73% dei decessi dovuti a cibo contaminato, con particolare riguardo all’arsenico inorganico (42%) e al piombo (31%), che aumentano il rischio di malattie cardiache e tumori.

L’OMS richiama quindi l’attenzione sulla prevenzione. Secondo l’organizzazione, infatti, molti decessi potrebbero essere prevenuti con misure quali il miglioramento dei servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari, pratiche di sicurezza alimentare, come la pastorizzazione, e l’accesso all’assistenza sanitaria per le popolazioni vulnerabili.

In tema di sicurezza alimentare persistono, inoltre, forti disuguaglianze, sottolinea l’OMS.

“I cambiamenti delle abitudini alimentari, le pressioni ambientali, la globalizzazione e le disuguaglianze nei sistemi alimentari continuano a determinare chi è maggiormente esposto al rischio di consumare alimenti non sicuri – spiega l’organizzazione -. I bambini e le persone che vivono in comunità con scarse risorse subiscono il maggiore impatto sulla salute, in particolare nei paesi a basso e medio reddito”.

In particolare, secondo le stime dell’OMS, le regioni dell’Africa e del Sud-Est asiatico rappresentano insieme quasi i tre quarti di tutte le malattie di origine alimentare e il 60% dei decessi a livello mondiale.