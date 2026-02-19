Latte per neonati, Efsa-ECDC: “Basso il rischio di esposizione”

“Dati i richiami su larga scala, l’attuale probabilità di esposizione a latte in polvere contaminato è bassa”: è quanto afferma la valutazione rapida del focolaio, elaborata da Efsa e ECDC sui richiami di latte per neonati in più Paesi per il rischio della tossina cereulide

“Dati i richiami su larga scala, l’attuale probabilità di esposizione a latte in polvere contaminato è bassa”. L’impatto è da basso a moderato a seconda dell’età del bambino. È la conclusione cui giunge una valutazione rapida del focolaio fatta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sul caso di tossina cereulide trovata nel latte per neonati.

Sono in corso infatti richiami in diversi paesi di latte per neonati e prodotti per l’alimentazione infantile dopo il rilevamento di cereulide, una tossina prodotta da alcuni ceppi del batterio Bacillus cereus. Dopo la recente valutazione del rischio, Efsa ed ECDC hanno realizzato una valutazione rapida sulla base delle evidenze epidemiologiche e microbiologiche sul caso. E hanno appunto concluso che “visti i richiami su larga scala, l’attuale probabilità di esposizione alla formula per lattanti contaminata è bassa”.

I casi segnalati

Al 13 febbraio 2026, sette Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Spagna e Regno Unito) avevano segnalato casi, ora sotto indagine, di neonati con sintomi gastrointestinali che avevano consumato prodotti a base di latte artificiale. Belgio, Austria, Lussemburgo e Regno Unito hanno segnalato casi correlati al consumo di prodotti in cui è stata rilevata la presenza di cereulide. Danimarca, Francia e Spagna hanno segnalato casi di neonati sintomatici che avevano consumato prodotti provenienti da lotti di latte artificiale ritirati dal mercato.

Richiami e ritiri precauzionali sono iniziati a dicembre 2025, poi la vicenda è esplosa a gennaio con una campagna globale di richiamo che riguarda più Paesi, diversi prodotti, lotti e marchi di latte per neonati e prodotti alimentari. La presenza di cereulide è stata collegata a un ingrediente del latte in polvere, l’acido arachidonico, prodotto da un fornitore in Cina e fornito a diverse aziende. A febbraio, i richiami sono stati ampliati in seguito alla pubblicazione della valutazione dell’Efsa che stimava i livelli di sicurezza del cereulide nei prodotti per lattanti.

I richiami e il rischio

L’impatto dell’esposizione alla tossina, spiega l’Efsa, “è valutato da basso a moderato a seconda dell’età del bambino. Sono state attuate misure di controllo su larga scala per ritirare rapidamente dal mercato dell’UE i prodotti alimentari per l’infanzia contaminati e sono in corso operazioni di richiamo. Di conseguenza, l’attuale probabilità di esposizione è considerata bassa. Tuttavia, potrebbero verificarsi ulteriori casi, poiché i prodotti richiamati potrebbero essere ancora presenti nelle famiglie”.

Come stanno i bambini?

La maggior parte dei casi segnalati, spiega la valutazione congiunta, aveva lievi sintomi gastrointestinali, mentre sono stati segnalati anche ricoveri ospedalieri dovuti a disidratazione.

Per gli esperti “l’identificazione e la conferma dei casi possono essere difficili perché i sintomi possono assomigliare a comuni infezioni gastrointestinali virali” e il test per cereulide nei campioni clinici non è sempre disponibile.

“Grazie alle misure di controllo su larga scala implementate nell’UE, la probabilità di esposizione a prodotti contaminati è diminuita ed è considerata bassa”, spiega l’Efsa, ma nuovi casi potrebbero verificarsi se ci sono prodotti rimasti nelle case.

In termini di impatto sulla salute, secondo la valutazione “l’intossicazione da cereulide si presenta normalmente con sintomi relativamente lievi, ma i neonati (di età inferiore ai sei mesi) possono essere più vulnerabili perché più sensibili alla disidratazione e ai disturbi elettrolitici”. L’impatto dell’esposizione alla tossina va da basso a moderato a seconda dell’età del bambino.

Cosa fare

I prodotti ritirati dal mercato non devono essere somministrati a neonati o bambini piccoli e devono essere restituiti al punto vendita. È importante prestare attenzione ai sintomi di vomito e diarrea nei neonati e nei bambini piccoli, indipendentemente dalla causa. La raccomandazione generale è di andare dal medico se i neonati o i bambini piccoli sviluppano sintomi gastrointestinali persistenti o gravi.