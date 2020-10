Al via 2gether2green – Voglio una casa circolare, la nuova campagna informativa di Adiconsum realizzata in collaborazione con APPLiA Italia

2gether2green, al via la campagna di Adiconsum sul consumo circolare

All’insegna dello slogan “Voglio una casa circolare” parte 2gether2green, la nuova campagna informativa di Adiconsum realizzata in collaborazione con APPLiA Italia, l’associazione che rappresenta i produttori di elettrodomestici. Una campagna di sensibilizzazione sul tema del consumo circolare, ricca di idee e suggerimenti per portare nelle nostre case i suoi principi, traducendoli in gesti quotidiani che diventeranno presto buone abitudini.

Cosa significa vivere in una casa “circolare”?

“Significa avere uno stile di vita sostenibile e far sì che ogni gesto di acquisto e di consumo, ogni scelta di utilizzo dei beni, ogni decisione di fare lavori in casa, sia ispirata ai principi del minimo consumo di energia e altre risorse, del riuso, del riciclo, della minimizzazione dei rifiuti” – spiega Adiconsum. –

“La casa circolare è la casa di chi ha consapevolezza e senso di responsabilità, verso l’ambiente e il benessere sostenibile nel nostro pianeta, ma anche intelligenza e attitudine al risparmio, perché in questo stile di vita c’è, oltre alla qualità etica, anche una componente di vantaggio economico individuale”.

2gether2green, ridurre gli sprechi

Ridurre lo scarto e lo spreco, consumare meno acqua ed energia, far durare di più gli elettrodomestici, conferire correttamente i rifiuti per favorire il riciclo e la produzione di materie prime seconde: occorrono una minima dose di attenzione, qualche conoscenza di base e i consigli giusti, tutti reperibili sul sito web della campagna.

Il progetto 2gether2green è stato presentato in occasione della Giornata Mondiale contro lo Spreco Alimentare, lo scorso 29 settembre, in un evento online che è stato inserito dall’ASVIS fra gli eventi in programma al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020.