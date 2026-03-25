Al Quarticciolo di Roma torna il Mercato di Quartiere

Sabato 28 marzo torna al Quarticciolo di Roma il Mercato di Quartiere, con la presentazione del libro “Clima ingiusto. Il welfare per un patto eco-sociale” di Giovanni Carrosio e Vittorio Cogliati Dezza insieme a uno dei due autori.

Appuntamento al Parco Modesto di Veglia dalle 9, con banchi di ortofrutta, degustazioni e microproduzioni. Alle 11 si terrà la presentazione del libro e alle alle 14.30 si partirà verso Piazza della Repubblica, per la manifestazione nazionale No Kings.

Mercato di Quartiere, l’evento

Al centro dell’evento il cambiamento climatico e il suo impatto sulle persone che vivono in condizioni abitative fragili, in quartieri con meno servizi e spazi verdi, o con minori tutele sociali.

Se ne parlerà insieme all’Ambulatorio Popolare Roma Est, che la scorsa settimana ha presentato un’indagine sulle condizioni di salute legate alla casa, e con il Doposcuola, che ha realizzato un libro-inchiesta sull’abitare a partire dallo sguardo delle bambine e dei bambini.

Un’occasione per mettere in relazione crisi climatica, salute e disuguaglianze, partendo proprio dal quartiere.

Interverranno Edoardo Zanchini (Ufficio Clima Roma) e Giulia Titoli (Fillea CGIL).