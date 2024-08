Al via FestAmbiente 2024: un decennio di impegno per la legalità ambientale (Foto credit Legambiente)

Dal 7 all’11 agosto la pittoresca località di Rispescia ospita FestAmbiente 2024, il festival nazionale di Legambiente, che quest’anno celebra il ventennale del “Premio Ambiente e Legalità”. Un evento significativo non solo per l’eccezionale programma ricco di iniziative, ma anche per il riconoscimento di storie esemplari premiate da Legambiente e Libera per l’impegno nel contrasto all’aggressione criminale all’ambiente.

Vent’anni del premio “Ambiente e Legalità”: un bilancio importante

Legambiente e Libera hanno presentato un bilancio interessante: dal 2005 ad oggi, oltre 200 persone sono state premiate per il loro impegno nella tutela dell’ambiente e della legalità. Tra i premi alla memoria, spiccano figure di rilievo come Roberto Mancini, il sostituto commissario di Polizia che ha condotto la prima indagine sulla “Terra dei fuochi”; Luisa Minazzi, fondatrice del circolo di Legambiente di Casale Monferrato e coraggiosa denunciante dello scandalo dell’Eternit; e i giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, tragicamente uccisi per le loro inchieste sui traffici illegali di rifiuti e armi in Somalia.

La lotta alle ecomafie

Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente, ha dichiarato: “C’è chi dà filo da torcere agli ecomafiosi che nel 2023 hanno messo in tasca ben 8,8 miliardi. In trent’anni di Ecomafia e venti del Premio ‘Ambiente e Legalità’ con Libera, abbiamo celebrato uomini e donne che hanno contribuito a costruire una cultura della legalità e della tutela dell’ambiente nel nostro Paese. A loro esprimiamo la nostra gratitudine e alleanza. Al governo e Parlamento chiediamo di fare molto di più nella lotta contro l’ecomafia, con riforme che rafforzino la prevenzione e il controllo”.

Tra le richieste di Legambiente al governo ci sono la semplificazione degli abbattimenti degli ecomostri, il recepimento della nuova direttiva europea sui crimini ambientali, l’approvazione del disegno di legge contro le agromafie e l’inasprimento delle sanzioni per i reati nella gestione illecita dei rifiuti. Inoltre, si chiede l’inserimento nel Codice penale dei reati contro gli animali e un cambio di rotta sul tema dell’abusivismo edilizio.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di disparate personalità del settore, tra cui Stefano Ciafani, Luigi Ciotti, Presidente Nazionale di Libera, Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo settore, ed Enrico Fontana, responsabile Ambiente e Legalità Legambiente.

Prossimi eventi “Agrivoltaico” il futuro della transizione ecologica

Il programma di FestAmbiente prosegue con un appuntamento di rilievo previsto per oggi, giovedì 8 agosto: il tema protagonista sarà l’agrivoltaico. Verrà inaugurata un’installazione di un impianto in scala reale, seguita dal dibattito “Per una transizione ecologica. L’agrivoltaico a sostegno del comparto agricolo, contro la crisi energetica e l’emergenza climatica”, coordinato da Enrico Fontana.

Per maggiori dettagli sul programma del festival e sugli eventi in corso, è possibile visitare il sito ufficiale di FestAmbiente (link: https://www.festambiente.it/programma-8-agosto/ ).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!