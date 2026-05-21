Al via oggi lo Youth Climate Meeting di Legambiente, a Paestum fino al 24 maggio

Torna l’appuntamento nazionale per gli under 35 su giustizia climatica, transizione ecologica e pace, con oltre 400 giovani provenienti da tutta Europa e dalla Palestina, oltre 30 associazioni nazionali e internazionali, decine di eventi, ospiti ed esperti

Quattro giorni dedicati all’attivismo ambientale: torna da oggi, 21 maggio, al 24 – all’Oasi Dunale di Paestum (SA) – lo Youth Climate Meeting, l’appuntamento annuale organizzato dal Coordinamento Giovani di Legambiente. Qui 400 giovani provenienti da tutta Europa e dalla Palestina, insieme a più di 30 associazioni nazionali e internazionali si incontreranno per partecipare ai numerosi incontri in programma tra formazione e confronto.

Guidati da esperte ed esperti del mondo scientifico e ambientalista, si confronteranno su come mobilitarsi sui temi della giustizia climatica, transizione energetica verso fonti rinnovabili, economia circolare, reati ambientali ed ecomafie, ma anche alimentazione sostenibile, agroecologia e benessere animale.

Al centro dell’evento un messaggio chiaro, ma anche una denuncia: “le energie rinnovabili rappresentano uno strumento di pace e motore della nuova occupazione verde, per contrastare le guerre, la crisi climatica e ridurre il costo delle bollette. Al contempo, il modello economico dipendente dai combustibili fossili e la conseguente crisi climatica si intrecciano con le tensioni geopolitiche e con la crescente allocazione di risorse verso il riarmo, a scapito della transizione energetica ed ecologica”.

Youth Climate Meeting, le iniziative in programma

Per chiedere un’accelerazione sulla transizione energetica, sabato 23 maggio, alle ore 18:30, si terrà “La pace è rinnovabile, la guerra è fossile”, un’azione collettiva sulla spiaggia dell’Oasi Dunale di Legambiente Paestum. Sarà una performance corale che vedrà i “Kings” – i potenti della Terra interpretati da persone in maschera – circondati da una folla di attivisti.

Tra le iniziative, anche la proiezione di un documentario dedicato alla Palestina – prevista per giovedì 21 alle ore 21 -, nato dal viaggio realizzato nell’ambito del progetto ReAct – Now, co-finanziato dall’UE, in cui viene raccontata l’ingiustizia dell’occupazione e dell’apartheid a cui viene sottoposta la popolazione palestinese, e il tentativo di dare vita a percorsi di pace attraverso il volontariato internazionale e la costruzione di reti tra associazioni.

“Nei giorni in cui l’impegno di pace e solidarietà della Sumud Flotilla viene brutalmente represso dall’esercito israeliano, a Paestum vogliamo far battere con coraggio e speranza il cuore dell’attivismo climatico nazionale ed internazionale – dichiara Mattia Lolli, Responsabile dell’Ufficio Volontariato di Legambiente -. È evidente come la dittatura delle fossili sia ormai al capolinea e quindi stia cercando di spremere fino all’ultima goccia di profitto da gas e petrolio, tenendoci ancorati ad un modello sociale ed economico che genera guerre, disuguaglianze e crisi climatica. Da Paestum movimenti e attivisti da tutta Europa e dalla Palestina lanciano un percorso di coordinamento internazionale verso l’autunno, per rafforzare alleanze e mobilitazioni, per una transizione ecologica che sia anche trasformazione politica e sociale verso la giustizia climatica”.

I temi principali della manifestazione

I diversi temi verranno affrontati in modo intersezionale, attraverso metodologie di educazione non formale, inclusiva e partecipativa: Ecogiustizia (con Mariateresa Imparato, Responsabile Nazionale Giustizia Climatica Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, Legambiente e Forum Disuguaglianze e Diversità, Pablo Sallabera, CAN Europe, United for Climate Justice); Politiche europee per la giustizia climatica e sociale (con Mauro Albrizio, Responsabile Politiche Europee Legambiente, Simona Fabiani, CGIL, Giovanni Mori, Attivista per il clima e divulgatore scientifico); Mobilità sostenibile (con Roberto Scacchi, Responsabile Nazionale Mobilità, Simone Nuglio, Coordinatore Ufficio Mobilità Legambiente).

E, ancora, Inquinamento (con Elisa Scocchera, Uff. scientifico Legambiente, Irene De Marco, A Sud); Intelligenza artificiale (con Ettore Di Cesare, Openpolis, Valentina Nastasi, Giornalista e Attivista); Decolonialismo (con Maya Issa, portavoce Giovani Palestinesi, Bianca Farsetti, Un Ponte Per); Benessere animale (Marco Leonardi, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ufficio I Servizio Gestione delle attività sanitarie e assistenza).