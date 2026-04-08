Biodiversità: al CNR il bilancio e le strategie per il dopo-PNRR

Dal confronto con istituzioni, ricercatori e innovatori riuniti al CNR di Roma emergono i risultati e le prospettive del National Biodiversity Future Center: una rete ampia, interdisciplinare e proiettata verso un futuro in cui biodiversità, salute e sviluppo sostenibile avanzano insieme.

Nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il National Biodiversity Future Center (NBFC) ha riunito istituzioni, ricercatori, imprese e cittadini per fare il punto sui primi tre anni di attività nell’ambito della biodiversità e del futuro sostenibile. L’evento, intitolato One Health, One Future, ha segnato un passaggio chiave per il Centro finanziato dal PNRR: un bilancio pubblico delle iniziative avviate e, soprattutto, una discussione sul futuro di NBFC oltre l’orizzonte del Next Generation EU.

L’apertura dei lavori è stata affidata al presidente del CNR, Andrea Lenzi, e alla presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, intervenuta in rappresentanza del sindaco di Roma. Entrambi hanno rimarcato il ruolo strategico che la biodiversità sta assumendo nelle politiche di ricerca e sviluppo italiane.

Reti, competenze e impatti: la traiettoria dei primi tre anni

Il presidente di NBFC, Luigi Fiorentino, e il direttore generale Riccardo Coratella hanno ripercorso l’evoluzione del Centro, cresciuto fino a coinvolgere 50 partner tra università, enti pubblici di ricerca e aziende private. I numeri, illustrati in apertura, danno la misura della struttura: 328 milioni di euro di finanziamento, migliaia di ricercatori coinvolti, di cui oltre 1.100 assunti a tempo determinato.

Per Fiorentino, NBFC rappresenta «un patrimonio di competenze che non può essere disperso». L’obiettivo dichiarato è trasformare la rete costruita grazie al PNRR in un’infrastruttura nazionale stabile, capace di attrarre talenti e generare innovazione anche dopo la fine dei fondi straordinari.

One Health: salute, ambiente e società nello stesso quadro

La parte centrale dell’evento ha approfondito il paradigma One Health, adottato dall’OMS nel 2017 e oggi pilastro della strategia NBFC. Il saggista e psicoanalista Vittorio Lingiardi ha proposto una lettura culturale e scientifica del concetto, sottolineando come la salute umana non possa essere disgiunta da quella degli ecosistemi.

Sul versante applicativo, il direttore innovazione Alberto Di Minin, insieme agli spoke leader Hellas Cena e Francesco Frati, ha illustrato i progetti in corso che traducono la ricerca sulla biodiversità in impatti concreti: qualità della vita, soluzioni nature-based, innovazione tecnologica e nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Strumenti digitali e ricerca aperta: il Biodiversity Gateway

Particolare attenzione è stata riservata al Biodiversity Gateway, la piattaforma fisica e digitale che raccoglie e rende accessibili i dati prodotti dai ricercatori NBFC. Al suo interno convivono il Geoportale del Mare, il Catalogo delle Molecole Bioattive e quello delle Nature-Based Solutions.

La piattaforma – è stato spiegato – non è solo un repository scientifico, ma uno strumento aperto a scuole, cittadini e operatori. I progetti finanziati tramite i bandi a cascata (80, distribuiti in aree terrestri e marine protette su tutto il territorio nazionale) mostrano come la ricerca possa generare ricadute tangibili sugli ecosistemi e sulle comunità.

Formazione e nuovi talenti: il primo dottorato nazionale sulla biodiversità

NBFC punta anche sulla formazione: è stato inaugurato il primo dottorato di interesse nazionale dedicato alla biodiversità, mentre è in fase di progettazione un dottorato internazionale che accoglierà cento studenti provenienti da diversi Paesi. Master, scuole stagionali e percorsi interdisciplinari completano un’offerta formativa orientata alla creazione di nuove professionalità per la transizione ecologica.

Nel corso dell’incontro sono state presentate anche le principali collaborazioni internazionali del Centro: dall’Accademia delle Scienze della Cina all’IMT di Boston, fino a istituzioni canadesi. Accordi che consentono a NBFC di partecipare alla definizione di metodologie condivise, sviluppare progetti congiunti e contribuire agli obiettivi europei per la tutela degli ecosistemi entro il 2030.

Le nuove generazioni al centro

La chiusura dei lavori è stata affidata alla voce delle giovani ricercatrici, che rappresentano il 55% della comunità NBFC under 30. Le loro testimonianze hanno riportato l’attenzione sul contributo del capitale umano, evidenziando come il Centro sia percepito non solo come un luogo di ricerca d’avanguardia, ma come uno spazio di crescita professionale e culturale.

La giornata al CNR ha mostrato un Centro che, in soli tre anni, ha costruito una rete solida e articolata, capace di incidere sia sul piano scientifico sia su quello sociale. Il passaggio ora richiesto – è emerso con chiarezza – è la trasformazione di NBFC in una infrastruttura stabile, in grado di sostenere nel lungo periodo la ricerca sulla biodiversità e contribuire alla competitività del Paese.