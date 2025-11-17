Climate Pride: Cop30 acceleri su transizione ecologica e giustizia climatica

Il Climate Pride è “solo l’inizio di una mobilitazione che continuerà nei prossimi mesi, anche sui territori, in rete tra tutte le realtà aderenti, a supporto della transizione ecologica e contro le grandi opere fossili inutili, per costruire dal basso percorsi di giustizia climatica, pace e solidarietà”.

Così le associazioni, oltre 80, che hanno dato vita il 15 novembre alla seconda edizione del Climate Pride, la mobilitazione nazionale per il clima che è scesa in piazza a Roma con uno sguardo internazionale, nei giorni in cui è in corso la Cop30, la Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si sta svolgendo in Brasile.

Giustizia climatica planetaria

In piazza a Roma oltre 10 mila persone, tra associazioni, movimenti, cittadine e cittadini, hanno formato una lunga street parade performativa con maschere di organismi, pale eoliche, la scenografia di un antico ulivo palestinese e lo striscione “Dall’Amazzonia all’Europa Giustizia Climatica Planetaria”. La manifestazione è partita da Piazzale Aldo Moro ed è confluita a Largo Preneste, zona est della Capitale, per chiedere ai leader politici riuniti alla COP30 di Belém una svolta concreta nelle politiche climatiche e sociali.

Le 82 realtà aderenti al Climate Pride hanno portato un messaggio chiaro. “In un contesto globale segnato dai crescenti impatti della crisi climatica, da guerre, disuguaglianze e competizione per le risorse, è urgente interrompere la dipendenza dai combustibili fossili e fermare l’escalation del riarmo, pratiche che alimentano nuove forme di colonialismo e aggravano gli squilibri internazionali”.

Serve dunque la transizione ecologica ed energetica. Serve un’Europa che sostenga un accordo ambizioso per l’uscita dalle fonti fossili e che acceleri su un’equa transizione ecologica. Il Climate Pride, sul piano interno, vuole mettere in luce “la contraddizione dell’attuale Governo italiano, che da un lato incrementa le spese militari, mentre dall’altro trascura gli investimenti necessari per una giusta transizione ecologica, nonché e il sostegno alle comunità già colpite dai disastri ambientali”.

Crisi climatica strutturale

La crisi climatica, ricordano i promotori della manifestazione, “è già oggi una condizione strutturale che colpisce comunità in tutto il mondo e da cui nessun Paese può ritenersi escluso: nonostante il ritiro degli Stati Uniti dagli impegni sul clima negli anni dell’amministrazione Trump e il conseguente rallentamento dell’azione globale, gli eventi estremi continuano ad aumentare, con danni economici cresciuti di dieci volte rispetto al 2000 e arrivati, secondo BloombergNEF, a 1.400 miliardi di dollari nel 2024”.