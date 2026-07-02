Comuni Ricicloni, Legambiente: quest’anno sono 675 i centri urbani rifiuti free
Nel 2026 in Italia salgono a 675 i comuni rifiuti free. Pordenone, Belluno, Nuoro, Trento e Treviso si confermano capoluoghi Rifiuti free e leader nella raccolta differenziata. Premiati oggi i Comuni ricicloni di Legambiente
I Comuni Ricicloni di Legambiente aumentano un po’ rispetto allo scorso anno. Premiano soprattutto Veneto, Lombardia e Campania, le regioni con un più alto numero di comuni rifiuti free. Pordenone, Belluno, Nuoro, Trento e Treviso si confermano capoluoghi rifiuti free e leader nella raccolta differenziata. Dall’Ecoforum nazionale sull’economia circolare arrivano i dati dei “Comuni Ricicloni 2026” di Legambiente, il concorso che premia i Comuni in grado di mantenere la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno.
I Comuni con meno rifiuti indifferenziati
Il concorso vede appunto un riconoscimento alle realtà (comuni sotto i 5 mila abitanti, fra 5 mila e 15 mila, oltre i 15 mila e comuni capoluogo) che producono meno rifiuti indifferenziati, dati dalla somma del secco residuo e la parte di rifiuti ingombranti non recuperata. Il limite da non superare per entrare nelle graduatorie dei meritevoli è appunto di 75 Kg/ab/anno.
Nel 2026 tornano a crescere i comuni rifiuti free che salgono a quota 675 (contro i 663 del 2025) su un totale di 7.894 comuni italiani. Un dato che fa ben sperare, spiega Legambiente, dopo il lieve calo del 5% registrato lo scorso anno. A livello territoriale, il Nord è l’area con più comuni virtuosi: il 60,3% del totale si concentra qui, anche se registra una contrazione rispetto allo scorso anno (-16 comuni); il 32,8% si trova a Sud e nelle isole (in crescita rispetto al 2025 con 16 comuni in più); il 6,8% del Centro. Dopo anni di immobilismo, al Centro Italia arrivano a 46 i Comuni rifiuti free.
Tutte queste realtà comunali e cittadine intercettano, in tutto, oltre 4 milioni di abitanti. A livello regionale, il Veneto si conferma leader assoluto per numero di comuni rifiuti free (165), seguito da Lombardia (104) e Campania (73). Quest’ultima è la prima regione del Sud per comuni rifiuti free.
La gestione virtuosa dei rifiuti
Al concorso di Legambiente hanno partecipato 54 comuni capoluoghi di provincia. Di questi, 35 (il 65% del campione e il 33% del totale) hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 65% e 5 sono Rifiuti Free, mantenendo la produzione di rifiuto indifferenziato al di sotto di 75 kg pro-capite all’anno. Ad aggiudicarsi questo doppio riconoscimento sono Pordenone, Belluno, Nuoro, Trento e Treviso. In particolare, Nuoro, entrata in classifica lo scorso anno, conferma la sua posizione e il suo impegno in questo settore.
“I dati in crescita dei comuni rifiuti free – ha detto Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – sono un segnale importante ma il Paese, a partire dalle grandi città, non deve abbassare l’attenzione perché può e deve fare molto di più in fatto di gestione virtuosa dei rifiuti. L’economia circolare rappresenta una leva strategica per l’Italia che va sostenuta con politiche e interventi concreti a livello europeo e nazionale. Ma tutto parte da una buona qualità della raccolta differenziata e da un efficace e concreto avvio al riciclo, riducendo al minimo l’indifferenziato avviato a smaltimento o ai termovalorizzatori. Per questo continuiamo con forza il nostro concorso nazionale, premiando le migliori pratiche di gestione e prevenzione dei rifiuti, con l’obiettivo di trasformarle in una politica unitaria e virtuosa su tutto il territorio nazionale. Fino ad oggi l’Italia ha detenuto un primato su raccolta differenziata e riciclo, serve un impegno comune per mantenerlo anche in futuro”.