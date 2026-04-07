Centro Sud Italia, Legambiente: “Sempre più vittima della crisi climatica”

Il Centro Sud Italia è sempre più vittima della crisi climatica. Secondo i dati CittàClima di Legambiente sono 794 gli eventi meteo estremi dal 2011 a marzo 2026

Cicloni, ponti crollati, frane ed evacuazioni, esondazioni fluviali: nei giorni scorsi Molise, Abruzzo, Puglia e sud del Lazio sono stati attraversati da un susseguirsi di emergenze che ancora una volta evidenziano la fragilità dell’Italia esposta agli eventi meteo estremi. Nel Centro Sud i Vigili del fuoco hanno effettuato 2.245 operazioni di soccorso dal 31 marzo a ieri.

I nuovi dati dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente evidenziano che dal 2011 alla fine di marzo di quest’anno ci sono stati in tutto quasi 800 eventi meteo estremi in Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna con danni al territorio e alle infrastrutture.

“Ancora una volta l’Italia si dimostra impreparata a fronteggiare gli effetti della crisi climatica – afferma Legambiente – Quanto sta accadendo dimostra una fragilità territoriale e una crisi infrastrutturale preoccupante del Paese”.

#Maltempo Centro Sud #Italia: 2.245 operazioni di soccorso dal 31 marzo. Oggi, tra Abruzzo, Molise e Puglia, in azione 541 #vigilidelfuoco, con 180 automezzi [#6aprile 15:45] pic.twitter.com/PsSSDlV2Qh — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 6, 2026

Centro Sud e crisi climatica

Il Centro Sud Italia è dunque sempre più vittima della crisi climatica. Dal 2011 a fine marzo 2026 nelle regioni adriatiche – Marche Abruzzo, Molise e Puglia – e in quelle del sud – Calabria, Sicilia e Sardegna – sono stati in tutto 794 gli eventi meteo estremi che hanno causato danni al territorio.

Sono danni da allagamenti, grandinate, vento, esondazioni, mareggiate, e danni al patrimonio storico. In queste regioni oltre un milione di persone vive in aree mappate come a elevato rischio idrogeologico (secondo i dati IdroGEO di Ispra).

“Lo stato di emergenza chiesto per l’Abruzzo e il Molise e la situazione critica anche in altre regioni della Penisola con fiumi in piena, nevicate record, frane e paesi isolati, il collasso del ponte sul Trigno avvenuto in queste ore e il cedimento di diverse strade in Puglia – ha detto Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – ci dimostrano ancora una volta quanto l’Italia sia impreparata ad affrontare, gestire e prevenire la crisi climatica, che di anno in anno diventa sempre più intensa e con effetti sempre più impattanti sui territori, mettendo a rischio la vita delle persone e l’economia del Paese”.

L’associazione torna a chiedere al Governo una strategia nazionale per la prevenzione e lo stanziamento delle risorse necessarie per attuare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) che sembra essere fuori dai radar del Governo.

“Il nostro Paese non può continuare a rincorrere le emergenze – ricorda Ciafani – La crisi climatica dimostra non solo una fragilità dei territori ma anche una crisi infrastrutturale preoccupante su cui bisogna riflettere e prendere delle contromisure. A proposito di ponti crollati, da quello dei Trigno agli altri casi che ci sono già stati nel Paese, chiediamo che venga fatta ricognizione delle infrastrutture del paese con relativo piano di messa in sicurezza recuperando le risorse da quelle stanziate per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina”.