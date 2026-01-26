Ciclone Harry, oggi il CdM per lo stato di emergenza

Il ciclone Harry ha devastato Sicilia, Calabria e Sardegna. Oggi il Consiglio dei Ministri per la deliberazione dello stato di emergenza. Legambiente: “Serve una strategia nazionale di prevenzione”. Nel 2025 in Italia danni da eventi meteo estremi per quasi 12 miliardi

Il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi per la dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia, Calabria e Sardegna, devastate dal passaggio del ciclone Harry. Un uragano mediterraneo che ha devastato le coste siciliane con onde alte fino a 10 metri e venti a 120 km/h, ha travolto le coste di Calabria, Sicilia e Sardegna, fatto crollare infrastrutture e portato alla devastazione. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima. Ma i danni sono enormi – una stima parziale è di un miliardo di danni solo in Sicilia. Il ciclone si è abbattuto su regioni vulnerabili, esposte agli effetti della crisi climatica, e che nei giorni scorsi si sono sentite lontane dai centri decisionali, con un’emergenza che non sembra aver ricevuto la stessa eco mediatica di altri eventi meteo estremi di impatto catastrofico.

“L’Italia rincorre le emergenze”

Oggi il Consiglio dei Ministri si riunirà per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Per Legambiente però “l’Italia continua a rincorrere le emergenze invece che prevenirle. Serve una strategia nazionale di prevenzione. Oltre ad aiutare le popolazioni colpite, occorre stanziare subito le risorse per attuare il PNACC prendendole da quelle destinate al Ponte sullo Stretto e approvare una legge contro il consumo di suolo”.

I danni da eventi meteo estremi sono stimati, solo per il 2025, a 11,9 miliardi di euro in Italia. Le proiezioni al 2029 dicono che potrebbero salire a 34 miliardi e 200 milioni di euro, danni che vengono da ondate di calore, alluvioni, tempeste e siccità. Secondo l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, nel 2025 ci sono stati 376 eventi meteo estremi, con un aumento del 5,9% rispetto al 2024.

Dal 1999 al 2024 sono stati spesi 20 miliardi e mezzo di euro in prevenzione, per quasi 26 mila interventi legati alla mitigazione del dissesto idrogeologico. Ma nel corso dei decenni il rischio idrogeologico in Italia è aumentato e a oggi, secondo l’Ispra, riguarda il 94% dei comuni italiani.

“Ancora una volta l’Italia rincorre le emergenze invece di prevenirle con azioni di mitigazione e adattamento – commenta il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – Mentre il Governo si appresta con il CDM di oggi a decretare lo stato di emergenza per la Sicilia e i territori del sud Italia colpiti dal ciclone Harry resta il grande silenzio su come affrontare la crisi climatica in atto. Da tre anni il Paese attende l’attuazione del Piano nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici, PNACC, un piano rimasto solo sulla carta, dato che le risorse economiche necessarie per attuarlo non sono state mai state stanziate”.

L’associazione chiede un intervento immediato per aiutare le regioni colpite dal ciclone Harry e insieme una strategia nazionale per la prevenzione, che attui il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e approvi una legge sul consumo di suolo, il cui iter è fermo in Parlamento dal 2012.