lunedì 25 Maggio 2026

Crisi climatica, Osservatorio Città Clima: già 82 eventi meteo estremi in Italia (Credit Legambiente)

Crisi climatica, Osservatorio Città Clima: già 82 eventi meteo estremi in Italia

Nei primi cinque mesi dell’anno l’Italia conta già 82 eventi meteo estremi legati alla crisi climatica: allagamenti da piogge intensi, danni da vento, esondazioni fluviali. Intanto è già caldo anomalo. Flash mob degli attivisti per lo Youth Climate Meeting 2026

25 Maggio 2026 Redazione

“Gli effetti della crisi climatica sono sempre più evidenti. Chiediamo più politiche di mitigazione e adattamento e una politica energetica nazionale incentrata sulle rinnovabili per contrastare la crisi climatica, ridurre le bollette, produrre nuovi posti di lavoro green e superare le tensioni geopolitiche”. È la richiesta che arriva dallo Youth Climate Meeting 2026 che si è svolto nel fine settimana a Paestum, con il flash mob in spiaggia di 400 attivisti provenienti da tutta Europa e dalla Palestina a chiedere giustizia climatica, pace, transizione ecologica ed energetica.

Crisi climatica, Italia impreparata

“La crisi climatica, accentuata dall’utilizzo delle fonti fossili, aumenta la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi su cui l’Italia dimostra ancora di essere impreparata”, denuncia Legambiente.

E il riferimento è anche al caldo anomalo che si sta abbattendo sull’Italia e sull’Europa e che già ipotizza il rischio di un 2027 più caldo di sempre.

In occasione del flash mob in spiaggia, l’associazione ha diffuso i nuovi dati 2026 del suo Osservatorio Città Clima. In Italia dall’inizio dell’anno a maggio si contano 82 eventi meteo estremi (in linea con il 2024). I più frequenti sono allagamenti da piogge intense, danni da vento, danni da mareggiate ed esondazioni fluviali.

Il bilancio del Ciclone Harry è pesantissimo: oltre 2 miliardi di euro la stima complessiva dei danni causati in Italia dal ciclone, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni, che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, oltre ad abbattersi su buona parte delle coste del Mediterraneo e ad aver contribuito al naufragio e alla morte di un numero compreso fra i 380 e i 1000 persone migranti partiti dalla Libia e della Tunisia.

 

Youth Climate Meeting

 

“La pace è rinnovabile”

Gli attivisti hanno dunque ribadito l’urgenza di politiche di adattamento e mitigazione della crisi climatica e la necessità di una politica energetica nazionale che punti davvero sulle rinnovabili abbandonando le fonti fossili. Sulla spiaggia, durante il flash mob, è stato esposto lo striscione “La pace è rinnovabile, la guerra è fossile” ed è stato ricreato il simbolo della pace costituito dai partecipanti al flash mob.

“L’azione, promossa nell’ambito dello Youth Climate Meeting 2026 di Legambiente, – commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – richiama con forza l’attenzione pubblica e istituzionale sulla necessità di contrastare la crisi climatica e di mettere al centro della politica climatica una transizione ecologica, capace di ridurre le emissioni, abbassare il costo delle bollette e garantire un clima di pace e condizioni di vita migliori per tutte le persone; perché sia un’azione realmente efficace e concreta però va fatta velocemente. I dati che abbiamo diffuso oggi con il nostro Osservatorio Città Clima ci raccontano bene gli effetti della crisi climatica anche nel nostro Paese, non possiamo più aspettare. È tempo di agire”.

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