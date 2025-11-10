Disastri climatici, 250 milioni di sfollati in dieci anni

Negli ultimi dieci anni, disastri climatici come inondazioni, siccità e ondate di calore record hanno costretto 250 milioni di persone in tutto il mondo allo sfollamento forzato. A metà 2025, 117 milioni sono sfollati per guerre e violenze, tre quarti in paesi esposti a gravi rischi climatici. Il nuovo report UNHCR lanciato per l’avvio di Cop30

Siccità, inondazioni e ondate di calore record costringono a fuggire dai paesi in cui si abbattono. Negli ultimi dieci anni, i disastri climatici hanno causato lo sfollamento forzato di 250 milioni di persone in tutto il mondo, pari a 70 mila al giorno, 2 sfollati ogni tre secondi. E a metà di quest’anno, 117 milioni di persone risultano sfollate a causa di guerra, violenze e persecuzioni, in una grave crisi dei diritti umani che viene intensificata dalla crisi climatica.

Tre sfollati su quattro a causa delle guerre vivono infatti in paesi esposti a rischi climatici alti o estremi. Ad esempio, da aprile 2023, circa 1,3 milioni di persone in fuga dal conflitto in Sudan hanno cercato rifugio in Sud Sudan e Ciad, due Paesi che sono fra i meno attrezzati ad affrontare la crescente emergenza climatica.

“Che si tratti delle inondazioni che hanno colpito il Sud Sudan e il Brasile, del caldo record in Kenya e Pakistan o della carenza idrica in Ciad ed Etiopia, gli eventi meteorologici estremi stanno spingendo comunità già fragili sull’orlo del baratro”.

Crisi climatica e luoghi invivibili

È la denuncia che l’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, lancia oggi in occasione dell’avvio della Cop30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che inizia in Brasile. Un nuovo rapporto pubblicato oggi – ” No Escape II: The Way Forward” – avverte che la crisi climatica e i disastri climatici fanno aumentare la necessità di assistenza umanitaria e amplificano il rischio di sfollamenti ripetuti.

All’inizio del 2025, 1 milione e 200 mila rifugiati sono tornate a casa ma la metà di loro si trova in aree vulnerabili dal punto di vista climatico. Il degrado ambientale aggrava i problemi delle comunità. Il 75 per cento del territorio africano si sta deteriorando e oltre la metà degli insediamenti di rifugiati si trova in aree ad alto stress. Il rapporto dell’UNHCR evidenzia che quasi tutti gli attuali insediamenti di rifugiati si troveranno condizioni di crescente caldo torrido. Entro il 2050, prevede che i quindici campi profughi più caldi del mondo – situati in Gambia, Eritrea, Etiopia, Senegal e Mali – dovranno affrontare quasi 200 giorni o più di stress termico all’anno.

«In tutto il mondo, gli eventi meteorologici estremi stanno mettendo a rischio la sicurezza delle persone – ha detto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Stanno interrompendo l’accesso ai servizi essenziali, distruggendo case e mezzi di sussistenza e costringendo le famiglie, molte delle quali sono già fuggite dalla violenza, a fuggire ancora una volta».

I disastri climatici mettono a dura prova i sistemi di sopravvivenza. I campi profughi diventano invivibili. Molti luoghi rischiano di diventare inabitabili. In alcune zone del Ciad colpite dalle inondazioni, i rifugiati in arrivo dal Sudan in guerra hanno meno di 10 litri di acqua al giorno.

Finanza climatica iniqua

L’Agenzia Onu per i rifugiati evidenzia anche il problema dei finanziamenti e della loro iniquità. La carenza di finanziamenti e una finanza climatica “profondamente iniqua” lasciano senza protezione milione di persone. I paesi fragili e colpiti da conflitti che ospitano i rifugiati a oggi ricevono solo un quarto dei finanziamenti climatici di cui hanno bisogno, mentre la stragrande maggioranza dei finanziamenti globali per il clima non raggiunge mai le comunità sfollate o chi le ospita.

«I tagli ai finanziamenti stanno limitando gravemente la nostra capacità di proteggere i rifugiati e le famiglie sfollate dagli effetti di eventi meteorologici estremi – ha aggiunto Grandi – Se vogliamo stabilità, dobbiamo investire dove le persone sono più a rischio. Per prevenire ulteriori sfollamenti, i finanziamenti per il clima devono raggiungere le comunità che già vivono al limite. Non possono essere lasciate sole. Questa COP deve produrre azioni concrete, non promesse vuote».

L’esortazione dell’UNHCR al mondo che si riunisce per la Cop30 è quella di coinvolgere gli sfollati nella pianificazione e nei processi decisionali sulla crisi climatica, investire nell’adattamento e garantire che i finanziamenti per il clima raggiungano chi è più esposto alla crisi climatica.